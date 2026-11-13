Las imágenes son claras y muestran que el más alterado era el delantero argentino, quien encaró al volante chileno.

El peor año deportivo de Colo Colo fue el 2020, año que se salvó de no descender tras jugar el partido por la permanencia con Universidad de Concepción, el que apenas ganó 1-0 en Talca con gol de Pablo Solari.

Uno de los miembros del plantel del Cacique en aquella temporada fue el argentino Pablo Mouche, quien desde hace un tiempo se ha encargado de hablar pestes del elenco chileno.

El ex delantero habló en el canal de Youtube Sistema Joaco Santos, donde recordó una pelea con el volante Carlo Villanueva, con quien tuvo un tenso cruce durante el empate 2-2 con Huachipato en el Monumental.

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Video desmiente versión de Pablo Mouche en pelea con Carlo Villanueva

Mouche contó que tuvo un cruce con Villanueva e indicó que se produjo de la siguiente manera: “cuando él me toca le digo ‘Acá no, hablamos, hablamos adentro’. Pero me siguió gritando y ahí fue cuando le dije ‘Cerrá el… porque abajo voy y te arranco la cabeza’. Y bueno, pasó abajo y lo fui a buscar“.

El ahora volante de Unión La Calera salió al paso de las palabras del argentino e indicó que “ahora que te gusta hablar cuenta también por qué no jugabas cuando peleábamos el descenso“.

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El video en cuestión está disponible en las redes sociales de TNT Sports, y muestra que Villanueva estaba muy calmado y que el enojado siempre fue Mouche. Incluso, Felipe Campos tuvo que intervenir para que no pelearan en plena cancha.

Pablo Mouche se fue por la puerta chica del estadio Monumental, de hecho, firmó su finiquito antes de la finalización del Campeonato Nacional y no estuvo en el partido por la permanencia ante Universidad de Concepción.

En síntesis

Pablo Mouche reveló una pelea con Carlo Villanueva durante un partido ante Huachipato.

reveló una pelea con Carlo Villanueva durante un partido ante Huachipato. Carlo Villanueva criticó a Mouche por no jugar mientras Colo Colo peleaba el descenso.

criticó a Mouche por no jugar mientras Colo Colo peleaba el descenso. Colo Colo evitó descender en 2020 venciendo 1-0 a Universidad de Concepción en Talca.