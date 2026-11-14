De la desafiliación a las finales por el descenso: el desenlace y las cuotas para la definición de la Primera B

San Marcos zafó de la desafiliación y el descenso en la Primera B se definirá en la cancha: Rangers, San Felipe y Santa Cruz se juegan la permanencia.

La gran novela de la Primera B llegó a su fin luego de que el Tribunal de Disciplina decidiera no desafiliar a San Marcos de Arica. De esta manera, todo se resolverá este fin de semana donde corresponde: en el terreno de juego.

En la parte baja de la tabla, Rangers, Unión San Felipe y Deportes Santa Cruz se jugarán la permanencia en la segunda categoría del fútbol chileno. Los de Talca son quienes afrontan el panorama más complicado, ya que ocupan el último lugar de la clasificación y deberán medirse precisamente ante el conjunto de Santa Cruz.

A continuación, repasamos las cuotas y las apuestas disponibles para la salvación de cada equipo.

Así está la tabla de posiciones por el descenso en la Primera B

# EQUIPO PTS DG 14 Deportes Santa Cruz 24 -14 15 Unión San Felipe 23 -34 16 (D) Rangers de Talca 21 -19

Santa Cruz juega de local y depende de sí mismo

Deportes Santa Cruz tiene la permanencia en sus manos y buscará evitar un tropiezo que lo condene al descenso. Jugará como local ante Rangers de Talca, rival al que aventaja por tres puntos y una diferencia de gol de +5. Por lo tanto, solo perderá su posición frente al conjunto rojinegro si cae por tres goles de diferencia.

Resultado del partido: CD Santa Cruz – 2.69 en 1xbet

Además, para que su descenso ocurra, Unión San Felipe deberá vencer a Unión Española. Los albirrojos tienen una diferencia de gol de -34, por lo que un empate no les alcanzará para evitar el descenso.

Doble oportunidad: CD Santa Cruz o Empate – 1.42 en 1xbet

Unión San Felipe afronta una prueba exigente para evitar el descenso

Unión San Felipe tendrá un desafío complicado en su lucha por la permanencia, ya que recibirá a Unión Española, equipo que necesita ganar sí o sí para clasificarse a la Liguilla de Ascenso. Los Albirrojos dependen de sí mismos: si consiguen la victoria, asegurarán su continuidad en la Primera B.

Resultado del partido: Unión San Felipe – 2.51 en 1xbet

De todos modos, estarán atentos a lo que suceda entre Rangers y Deportes Santa Cruz. Si los talquinos consiguen la victoria, Unión San Felipe estará obligado a ganar a como dé lugar. En cambio, si ese encuentro termina igualado o con un triunfo de los Unionistas, los Albirrojos asegurarán su permanencia en la Primera B incluso si pierden ante los Hispanos.

Doble oportunidad: CD Santa Cruz o Empate + Doble oportunidad: Empate o Unión Española – 1.98 en 1xbet

El panorama de Rangers es el más complejo

Rangers de Talca afronta el escenario más complicado en la definición por la permanencia en la Primera B, ya que no tiene margen de error: necesita ganar para mantener la categoría.

Para no depender de otros resultados, el conjunto rojinegro deberá vencer a Deportes Santa Cruz por una diferencia de tres goles. De conseguirlo, asegurará su continuidad en la segunda categoría del fútbol chileno.

Marcador correcto: Santa Cruz 0-3 Rangers – 21.00 en 1xbet

Como se trata de un escenario complejo, especialmente porque los Unionistas también se juegan la permanencia, los rojinegros deberán estar atentos a lo que suceda entre Unión San Felipe y Unión Española. La ecuación es sencilla: si los Hispanos ganan o empatan, a Rangers le bastará con conseguir una victoria, sin importar la diferencia de goles.

Resultado del partido: Rangers + Doble oportunidad: Empate o Unión Española – 3.41 en 1xbet

La programación de los partidos por la permanencia