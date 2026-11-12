Luego que la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP desestimara la desafiliación de los nortinos Rangers, Santa Cruz y San Felipe deberán definir al descendido a segunda.

Finalmente y tras una larga espera la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP dictó su veredicto en torno a la desafiliación de San Marcos de Arica. Por suerte para los nortinos, todo quedó en una sola multa económica, dejando con esto que todavía puedan jugar en la Primera B.

Esto tiene un impacto inmediato en este torneo 2026 de la Liga de Ascenso, donde San Marcos lucha por un lugar en la liguilla. Además, en caso de haber sido desafiliado, habría generado cambios en la parte alta y baja de la tabla.

Sin ir más lejos, con su permanencia en la división los que peor lo están pasando son Rangers de Talca, Deportes Santa Cruz y Unión San Felipe, quienes ahora deberán definir en cancha el descenso a la Segunda División Profesional.

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Así se definirá el descenso en la Primera B

La tabla dicta a una fecha del término del torneo que Rangers es colista con 21 unidades, San Felipe es penúltimo con 23 y San Cruz marcha en el puesto 14° con 24 puntos.

Entre Rangers, San Felipe y Santa Cruz sale el descendido a la Segunda División Profesional. | Foto: Photosport.

Lo notable de esta definición es que en la fecha 30 los piducanos visitarán a Santa Cruz, en una verdadera final por no bajar. En tanto, Unión San Felipe recibirá a Unión Española, elenco que pelea por meterse en la liguilla por el segundo ascenso.

Cabe destacar que en la Primera B solo el colista pierde la categoría, por lo que matemáticamente entre Rangers, Santa Cruz y San Felipe saldrá el descendido a la Segunda División del fútbol chileno.

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En síntesis