El complejo presente de la ANFP al no poder operar en su habitual sede tiene al ente rector del balompié criollo buscando una nueva casa.

La ANFP pasó una verdadera vergüenza hace un par de semanas cuando su sede en Quilín fue clausurada por una deuda por patente comercial de $172 millones. El alcalde de Peñalolén le cayó con todo al ente presidido por Pablo Milad al no contar con la recepción definitiva de la comuna.

Así las cosas, al fútbol chileno no le quedó otra que abandonar su histórica sede ubicada en Avenida Quilín 5635, en una muestra más de lo por el suelo que está la actividad del balompié en nuestro país.

Con este complejo panorama, ya están surgiendo versiones de una posible mudanza obligada pensando en el futuro de la entidad. Y ojo, que no se descarta irse a otra comuna para que la ANFP pueda seguir operando.

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La ANFP buscan nueva casa en Vitacura

Así lo confirmó el periodista Gonzalo Álvarez, quien en el programa De Primera Fuente en Desde La Tribuna afirmó que “la ANFP está buscando oficinas en Vitacura. Va para largo el tema de Quilín, va para muy largo. Estábamos recién conversando y me llegaron un par de mensajitos igual en lo que está hoy día la ANFP”.

La ANFP no ha podido operar en su histórica sede ubicada en Avenida Quilín 5635. | Foto: Photosport.

“Le habilitaron a los guardias usar los baños para los turnos de seguridad, cosa que no estaba habilitada hasta hace unos días atrás. Están dejando entrar a los cancheros y a la gente de mantención para cortar el pasto y no perder la inversión, que era a lo que habían llegado a acuerdo al principio”, agregó.

Para cerrar, el comunicado detalló que “la Municipalidad autorizó hace algunos días, que esto tiene que ver con el futuro más próximo, a sacar algunas cosas de los contenedores. Habían guardado muchas de las cosas de la ANFP en los contenedores con el miedo de que se las fueran a robar o que entraran a robar. Entonces se las llevaron”.

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En síntesis