El presidente del fútbol chileno confirma que estaban regularizando los permisos, pero enfoca sus dardos en la actitud del alcalde.

Una dura jornada enfrenta la ANFP, luego que el alcalde de Peñalolen, Miguel Concha, clausuró las dependencias en Quilín, por no contar con recepción de obras definitivas.

Por lo mismo, el edil fue hasta la sede del fútbol donde realizó un punto de prensa para explicar el tema y oficializar el cierre por no cumplimiento de parte de la ANFP.

Fue tras su partida que salió a buscarlo Pablo Milad, quien comenzó a buscar al alcalde y luego lanzar una feroz crítica: “¿Dónde está el alcalde? Se arrancó… le dije que subiera a conversar”.

La sede de la ANFP en Quilín 5635 está clausurada por el Municipio de Peñalolén.

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Milad salió a encarar al alcalde de Peñalolén

Pablo Milad fue parte de la clausura de la ANFP en Peñalolén, donde se mostró furioso por la acción ejecutada por la municipalidad, que cierra el edificio del fútbol.

“Vienen sin aviso, como una persecución directa que es totalmente ilegal, porque esto no es un recinto comercial, es un recinto deportivo y educacional como INAF”, explicó.

“Han sido arbitrarios, vamos a hacer las acciones judiciales, pedimos un recurso de protección, la clausura va lamentablemente. El edificio tiene 33 años, tiene permiso de edificación este sector, hay otras artes que comenzamos a regularizar en 2023 que teníamos que hacer ajustes para cumplir la ley y las exigencias”, detalló.

En ese sentido, cargó los dardos como una jugada política: “Le critico al alcalde que llamó a todos ustedes (prensa) para hacerse famoso. No sé si va de candidato después, le dije a la gente, porque no dio la cara, por qué no mandan una notificación y vienen a ejecutar. ¿Cuál es el fin? ¿Hacerse famoso? Usar al futbol como medio de comunicación electoral. Por qué no mandaron una carta para regularizar los edificios y eso no lo hicieron”.

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