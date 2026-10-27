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Fútbol chileno

Grave acusación sacude a la ANFP y remece el fútbol chileno: “Solicito clausura del recinto”

Desde el Concejo Municipal de Peñalolén lanzaron el dardo contra el organismo, haciendo un llamado urgente a la alcaldía a tomar medidas.

Por Nelson Martinez

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Desde el municipio arremetieron contra la ANFP.
© Photosport.Desde el municipio arremetieron contra la ANFP.

Siguen los problemas para la ANFP. El organismo que rige los torneos del fútbol chileno está en el ojo del huracán por el escritoriazo de Primera B, donde este martes se sumó un nuevo dolor de cabeza a su administración.

Fue el concejal de Peñalolén, Juan Cristóbal Cantuarias, quien lanzó una grave acusación en la red social X. Ahí acusó al organismo que mandata Pablo Milad de irregularidades en su operación en Quilín.

“Hoy nos enteramos que la ANFP no solo lleva 16 años funcionando en Peñalolén sin patente, sino que además sus construcciones no cuentan con recepción definitiva de la DOM (Dirección de Obras Municipales)”.

Exigen clausurar el edificio de la ANFP

El concejal de Peñalolén, Juan Cristóbal Cantuarias, explicó el por qué de su acusación contra la ANFP. Ahí alegó que el organismo figura en un espacio que bajo el marco de la ley no debería ocupar.

“La ley prohíbe usar recintos u otorgar patente municipal sin esta autorización (art. 145 LGUC). Es decir, la ANFP opera en un inmueble que legalmente no puede ocupar”, acusó Cantuarias.

Siguiendo con su descargo, la autoridad política dijo que “por irregularidades similares, a pequeños emprendimientos de barrio y a vecinos de Peñalolén se les ha aplicado todo el rigor de la ley. ¿Por qué se hace una excepción en este caso?”.

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“No puede haber una ley para los chicos y otra para los grandes. Como concejal de Peñalolén, solicito al alcalde que decrete la inhabilidad y la clausura del recinto hasta que la ANFP regularice su situación. Ni un privilegio más”, cerró.

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