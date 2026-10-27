Paulo Vergnano, gerente deportivo, alzó la voz en los canarios y se refirió a una eventual pasada de cuenta por la candidatura de César Villegas al organismo.

A horas del veredicto del Tribunal de Disciplina, en San Luis de Quillota están atentos por el escritoriazo de la Primera B. Es que una eventual resta de puntos a San Marcos y Puerto Montt (los clubes denunciados) sacudiría toda la tabla de posiciones.

En medio de la lucha por el título con Cobreloa y la polémica por no querer entregarles la copa de campeón si se coronaban el sábado pasado, en los canarios salieron al paso. Paulo Vergnano, gerente deportivo, golpeó la mesa.

“Quiero dejar algo bien claro porque he escuchado, leído, que prácticamente San Luis estaba dando una vuelta olímpica antes de jugar. No, no, eso jamás existió, el equipo no tiene la culpa de ir en la instancia que iba y tener la posibilidad de campeonar, eso se lo ganó el equipo”, partió diciendo a Primera B Chile.

San Luis se descarga por la polémica

Siguiendo con sus dichos, Paulo Vergnano habló en su facultad de gerente deportivo de San Luis. Ahí se quejó sobre la polémica con la ANFP por la negativa a coronar al equipo en caso de haber sido campeón el sábado pasado.

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“Lo que a nosotros nos llamó la atención y que yo ocupé la palabra despropósito, hacer una reunión de coordinación y después, 24 horas más tarde, el viernes a las cuatro, cuatro y media de la tarde, llamarnos porque eso se suspendía“, lanzó.

Ante la consulta directa de si a los quillotanos le pasaron la cuenta desde la ANFP por la postulación de César Villegas a la presidencia, Vergnano fue claro. Para el directivo, “lo que nosotros percibimos es que, lamentablemente, la actividad pasa a segundo plano”.

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“Si no se piensa en la actividad y se piensa solamente en temas personales, si lo quieres llamar así, es muy probable que se siga repitiendo… Ustedes sacarán sus propias conclusiones, yo soy gerente deportivo, no me voy a meter en un tema que no me compete”, cerró.