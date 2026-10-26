El Matador repasó el gran año del DT de San Luis, mientras vive una pesadilla nuevamente con otra temporada en la "B" con el Pije.

Marcelo Salas no lo pasa bien en Deportes Temuco. El dueño y presidente del Pije salió a enfrentar las críticas tras la derrota 2-1 ante San Marcos de Arica, la cual sepultó cualquier aspiración de ascenso en la Primera B.

El Matador fue claro en que hay culpas compartidas tras seguidilla de temporadas de malos resultados. Fue ahí que recordó a Humberto Suazo, quien hoy la rompe con San Luis líder a una fecha del término del torneo.

“El plantel estaba armado en un inicio con Arturo (Sanhueza, el ex DT del Pije). La autocritica te puedo decir es que elegimos mal, porque los resultados no fueron positivos”, partió diciendo, previo a aludir a Chupete.

Marcelo Salas y el campañón de Humberto Suazo

A la hora de buscarle explicación a las constantes malas campañas de sus técnicos en Temuco, Marcelo Salas recordó la figura de Humberto Suazo. Chupete fue el ejemplo en su primer y exitoso año como DT.

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“Así como Chupete no tiene experiencia y hoy está peleando el torneo, uno nunca sabe. Si hay que decirlo por los resultados, tengo que asumir yo que soy el presidente. Nos equivocamos, no tengo problemas en decirlo”, lanzó.

Junto con dejar en veremos su continuidad en el club, el cual sigue a la venta, el Matador dijo que aún no es momento de analizar partidas en el equipo. Eso sí, elogió la figura de Diego Buonanotte, uno de los pilares 2026.

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“Cuando termine, sobre el plantel vamos a hacer un análisis completo con el gerente (deportivo) que llegue. Diego (Buonanotte) tiene una muy buena imagen con nosotros, es un gran aporte“, cerró.