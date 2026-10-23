La gran campaña con los Canarios despertó el interés de un club donde fue figura como goleador

Humberto Suazo arrancó con todo su nueva faceta como entrenador y está muy cerca de ser campeón con San Luis de Quillota. Esto lo puso en el radar de un viejo amor.

Chupete colgó los botines y de inmediato el buzo de los Canarios. Si bien tuvo un inicio complejo, poco a poco los resultados se fueron acomodando. Restando dos fechas para el final de la Primera B, está en la cima con 2 puntos de ventaja sobre Cobreloa.

El club que sigue a Chupete Suazo

Mientras Humberto Suazo tiene en su cabeza el partido de San Luis de Quillota ante Deportes Recoleta, donde incluso puede ser campeón si Cobreloa no vence a Rangers, hay otro equipo que está muy atento a todo lo que vive el hombre venido del planeta gol.

Se trata de Monterrey de México. De acuerdo a Radio ADN, desde el club donde Chupete es leyenda están muy atentos a la rápida progresión que está teniendo el chileno como entrenador. En una de esas, sus caminos se vuelven a cruzar, pero en otra función.

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Los Rayados por ahora tienen como entrenador a Matías Almeyda, quien ha hecho una buena campaña e incluso, tiene contrato hasta el 2028. Sin embargo, en el fútbol las cosas cambian muy rápido y nadie tiene asegurado el futuro.

Es por esto que el seguimiento de Monterrey a Suazo, es más a modo de sondeo, pensando a futuro en ofrecerle un cargo en el lugar donde vivió sus mejores pasajes como futbolista. Chupete siempre ha declarado el gran cariño que tiene por esta institución.

Suazo es leyenda de Monterrey. Imagen: Getty

Humberto Suazo estuvo en Rayados entre 2007 y 2014, salvo un breve préstamo a Real Zaragoza en 2010. Ganó 5 títulos, incluyendo 3 Concachampions. Además, anotó 121 goles en 255 partidos. Es el segundo máximo artillero histórico de este club. En una de esas regresa más adelante, pero con el buzo de entrenador.