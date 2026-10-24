Los Mineros mejoraron en el segundo tiempo y lograron rescatar una paridad ante el Capo de Provincia, que sigue inesperadamente abajo en la tabla de posiciones.

O’Higgins de Rancagua y Cobresal se enfrentaron en un duelo que se vislumbraba como fundamental en la lucha por evitar el descenso a la Primera B en la Liga de Primera 2026. Pero el empate 1-1 que ambos firmaron no le sirvió de mucho a ninguno.

Julián Brea fue el jugador más peligroso de los Mineros y dejó literalmente en el suelo a Nicolás Garrido en una jugada mano a mano. Pero el remate posterior del exjugador de Huachipato fue a dar directo a las manos de Omar Carabalí. En doble instancia y cómodo, el meta ecuatoriano-chileno ahogó el peligro.

Eso sí, en el minuto 40 el zaguero que quedó tirado apareció en el área rival. Y para gritar gol: luego de un centro de Bastián Yáñez, Garrido se impuso en el juego áereo y abrió el marcador para el Capo de Provincia. El cabezazo con pique a tierra dejó sin posibilidades al portero Alehandro Santander.

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“La maniobra preconcebida no falló y ahí está el golazo de O’Higgins. Un gol vital, importantísimo”, relató Alejandro Lorca en TNT Sports. Pero la tranquilidad no llegó de la mano con esa conquista. De hecho, Lucas Bovaglio lo dejó clarísimo en la entrevista flash del entretiempo. “El partido no está para nada cerrado”, dijo el argentino.

El fervoroso festejo de Nicolás Garrido tras anotarle a Cobresal. (Jorge Loyola/Photosport).

Luego, Garrido pudo ganar nuevamente en el área de Cobresal. Pero esta vez se encontró con una afortunada y ágil respuesta de Alejandro Santander, quien estaba justo ubicado donde fue a dar la pelota. Y pudo materializar una atajada más que valiosa.

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Cobresal hace cambios y logra dañar a O’Higgins

Gustavo Huerta movió sus fichas en el descanso para intentar remontar la desventaja que Cobresal tenía en el partido ante O’Higgins. El panameño Janpol Morales reemplazó a Benjamín Valenzuela. Una modificación que logró poner a los Mineros en zonas más ofensivas.

Y una fórmula conocida del cuadro de El Salvador sirvió para poner el 1-1 en el marcador. Otra vez una pelota detenida ejecutada por Felipe Villagrán fue determinante. Un córner que salió de la venenosa zurda del Pipe encontró al más grande de toda la cancha.

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El espigado Steffan Pino, quien con un potente frentazo derrotó la resistencia de Carabalí. Se impuso a la feble marca de Alan Robledo y sacó un bombazo con su cabeza para decretar el 1-1 en el estadio El Teniente de Rancagua. Aunque pudo seguir poco tiempo más el “8”.

Así se vio el gol de Steffan Pino. (Jorge Loyola/Photosport).

A falta de 14 minutos, Pino presentó molestias físicas. Y eso obligó a Huerta a mover nuevamente su banca. El argentino Franco Frías reemplazó al larguirucho ariete. Pocos instantes después, el soldado caído en los albinaranjas fue Juan Fuentes, quien le dejó su lugar a Aaron Astudillo.

Faltaban cinco minutos para el final del tiempo regular cuando Bovaglio hizo dos cambios más: el uruguayo Thiago Vecino reemplazó a Tomás Avilés, mientras que volvió a jugar Luis Pavez tras una seria lesión provocada por una artera patada de Favian Loyola. El zurdo reemplazó a Leandro Díaz. Y casi en los 90′, ingresaron Joaquín Tapia y el argentino Santiago Toloza.

Y a pesar del asedio que hizo el Capo de Provincia a Cobresal en el tiempo agregado, no pudo marcar el segundo gol. Pero entre Bryan Rabello, Tapia y Toloza generaron una ocasión hermosa. Pero el “7” lanzó la pelota por arriba de la portería. Sobre el final, Astudillo hizo una corrida que casi termina por ser letal. Aunque la intervención providencial de Robledo evitó el peligro. Fue 1-1 finalmente.

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Así va la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026

Al cabo de 25 fechas disputadas, O’Higgins y Cobresal luchan por evitar el descenso. Un empate que no le sirve mucho a ninguno, pero que de todas maneras algo suma.