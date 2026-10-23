La jornada del fin de semana puede resultar clave en la disputa por la permanencia, donde hay cuatro partidos de miedo.

Halloween se anticipó una semana en la Liga de Primera, puesto que la fecha 25 del fútbol chileno está marcada por duelos claves en la lucha que nadie quiere disputar: la pelea por la permanencia.

La jornada arranca este viernes con dos equipos que pretenden definitivamente olvidarse del Fantasma de la B, ya que se miden Audax Italiano (28 puntos) y Huachipato (34), donde el elenco itálico está más apremiado y los acereros quieren meterse en zona de copas internacionales de una vez por todas.

Sin embargo, el compromiso más duro en la parte baja de la tabla es entre dos rivales directos, ya que O’Higgins (27) y Cobresal (24) se miden en Rancagua. Por ahora, celestes y albinaranjas se están salvando, aunque están muy cerca de entrar en al penúltimo lugar de la tabla de posiciones. Partidazo.

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Unión La Calera va por el todo o nada ante Universidad Católica

Otro partido de equipos que pretenden de una vez por todas olvidarse de la pelea por el descenso es entre Deportes La Serena (30) y Deportes Concepción (32), duelo que se desarrollará en La Portada.

El equipo que la tiene más complicada y que asoma como el máximo candidato a perder la categoría es Unión La Calera (18), que se jugará el todo nada ante Universidad Católica (42), que está necesitado de puntos por la lucha por el Chile 2.

Universidad de Concepción tiene una final contra Limache. Foto: Andres Pina/Photosport

Por último, el penúltimo en la tabla de colocaciones, Universidad de Concepción (23), recibe a Deportes Limache (34) y el único resultado que le sirve al Campanil es la victoria, para así intentar salir de la zona roja.

La fecha 25 está que arde, con una serie de partidos clave en la pelea por seguir jugando en la Liga de Primera en la temporada 2027.

La programación de la fecha 25 de la Liga de Primera

La tabla de posiciones de la Liga de Primera