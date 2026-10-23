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Colo Colo

Fernando Ortiz confirma amistoso de lujo “anti receso” de Colo Colo ante Racing

El entrenador de los albos, Fernando Ortiz, ratificó que el conjunto chileno tendrá un duelo ante los argentinos en noviembre.

Por Carlos Silva Rojas

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Fernando Ortiz confirmó amistoso de Colo Colo.
© PhotosportFernando Ortiz confirmó amistoso de Colo Colo.

Colo Colo vuelve a la cancha este domingo, en un partido clave de la Liga de Primera, cuando se mida ante Palestino en el estadio Santa Laura.

El encuentro es fundamental para el Cacique, ya que lleva tres fechas sin ganar y necesita volver a las victorias, para así no perder terreno en la lucha por el título del torneo nacional.

En la antesala al compromiso habló el entrenador de los albos, Fernando Ortiz, quien señaló que el choque ante los árabes es duro, ya que el cuadro de colonia le ganó a Colo Colo en la primera rueda.

“Es un gran equipo. El cambio de técnico le dio una idea muy particular. Los partidos donde no sacó puntos, no tuvo la suerte más adecuada. Ha hecho un gran trabajo Farré, es un equipo que me gusta el sistema que utiliza y lo lleva bien a cabo. Habrá que tener los recaudos necesarios, nosotros debemos cambiar la imagen de lo que fue contra Coquimbo y esperamos hacer un buen partido en Santa Laura”, sostuvo el Tano.

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Fernando Ortiz confirma el amistoso de Colo Colo ante Racing

Uno de los problemas que ha tenido Colo Colo y el resto de los equipos del fútbol chileno es la serie de recesos, los que obligan a los clubes a detener el ritmo de competencia.

En noviembre se viene una nueva detención por la fecha FIFA, en la que Chile jugará dos partidos con Colombia, y para seguir en ritmo de competencia el cuadro albo jugará un amistoso de lujo ante Racing Club, hecho que confirmó el propio Tano Ortiz.

Colo Colo y Racing jugarán en Concepción. Foto: Fotobaires/Photosport

Colo Colo y Racing jugarán en Concepción. Foto: Fotobaires/Photosport

Sí, me lo confirmaron, es el viernes 13 en Concepción por el momento. Esto será fecha a fecha, porque no sabemos cuándo se jugará contra Ñublense. Hasta el viernes 30 con (Universidad) Concepción, después planificaremos. Dios quiera que tengamos la agenda lista. Es un partido siempre interesante e importante, con un gran rival y me gusta hacer amistosos en fecha FIFA para no perder ritmo”, dijo el DT.

El choque servirá para que los jugadores de Colo Colo que no sean citados a la Roja no pierdan nivel y se midan ante un equipo potente con es la Academia.

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¿Cuándo y a qué hora juega Palestino vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre Palestino y Colo Colo por la Liga de Primera se jugará este domingo 25 de octubre, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Santa Laura.

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