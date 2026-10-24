El argentino Fausto Grillo reprobó el criterio del juez Mathías Riquelme luego de la derrota que el Conce firmó ante los granates en el estadio La Portada.

Cuatro minutos después de que Yonathan Rodríguez fue expulsado en Deportes Concepción por recibir una doble amonestación en la derrota ante Deportes La Serena, el defensor argentino Fausto Grillo también se ganó una tarjeta amarilla. Fue a raíz de una fuerte patada a su compatriota Gonzalo Figueroa.

Y al parecer el criterio utilizado por el juez del encuentro, Mathias Riquelme, generó ruido en el cuadro visitante. “Un partido trabado. Creo que hubo muchas tarjetas para ambos lados. Es fútbol, se puede dejar correr un poquito más”, lanzó Grillo en TNT Sports.

Algo de razón tiene: hubo tres amonestados en los granates y tres en los lilas, uno de ellos expulsado. “Con un jugador de más y esta temperatura a la que no veníamos acostumbrados, no es una excusa, ellos merecieron ganar. No pudimos mantener el resultado cuando empatamos, ahora quedan cinco finales”, manifestó el zurdo defensor.

La conducción de Mathias Riquelme no le gustó para nada a Fausto Grillo. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

La roja al charrúa Rodríguez también fue reprochada por Fernando Díaz, quien en la entrevista flash del mediotiempo dijo que “me parece que tocó la pelota y que no era para recibir la segunda amarilla”. Evidentemente, esa desventaja numérica fue muy difícil de superar para el León de Collao.

Fernando Díaz y Joaquín Montecinos, quien ingresó en el segundo tiempo contra uno de sus ex clubes. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Grillo profundizó en su análisis. “Arrancamos un semestre duro, levantamos y hay algunas mermas deportivas que pueden pasar. Esto es constancia, trabajar y resiliencia. Obviamente duelen mucho las derrotas, pero todavía queda camino”, aseguró el exjugador de O’Higgins y de Vélez Sarsfield de Argentina.

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Grillo busca levantar a Deportes Concepción tras la derrota vs La Serena

Deportes Concepción todavía piensa en un premio internacional y ni siquiera la caída ante La Serena trastocó ese plan. Al menos así lo manifestó Fausto Grillo en la entrevista que le concedió a la periodista Rocío Barraza al borde de la cancha en el estadio La Portada.

“Buscamos una copa internacional cuando a principios de año nos daban por muertos. Eso habla de este grupo de trabajo”, manifestó el experimentado defensor de 33 años, quien ha disputado 30 partidos esta temporada. Y suma nueve tarjetas amarillas y dos rojas. Además, anotó un gol.

Y prosiguió en este aliento para todo el plantel de los lilas. “Somos un equipo que se esfuerza todos los días. Nos duele haber perdido acá, pero nos haremos fuertes en casa”, vaticinó Grillo. El siguiente desafío liguero del León de Collao será en condición de local frente a Palestino.

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Así va la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026

La Serena saltó al octavo lugar de la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026 gracias a 33 puntos en 25 partidos, mientras que Deportes Concepción se quedó en el 10° puesto con 32 unidades en la misma cantidad de encuentros.