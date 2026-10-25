El Cacique sigue contando con una ventaja de puntos importantes de cara a las cinco últimas jornadas de la Liga de Primera 2026. Sin embargo, a los albos les urge volver a los triunfos para no ceder más terreno.

Colo Colo sigue con su andar de malos resultados en esta Liga de Primera 2026. Los albos apenas pudieron empatar 1-1 en su visita a Palestino en el Estadio Santa Laura, resultado que podría traducirse en que su distancia en la cima se siga acortando.

Y es que el Cacique sigue líder con 55 puntos, diez más que Universidad de Chile, su más cercano perseguidor. Sin embargo, si los azules vencen este lunes a Everton, esa ventaja pasará a ser solo de siete unidades, algo durísimo si consideramos que en su momento los albos estuvieron a 17 de distancia.

Por lo mismo, el ganar para los dirigidos por Fernando Ortiz se hace más que necesario. Quedan cinco fechas para bajar el telón de esta temporada e, independiente de lo que haga la U ante Everton, el Popular está a tres victorias de sellar su estrella 35.

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Las cinco finales que se le vienen a Colo Colo por ser campeón

La primera de esta finales será este viernes 30 de octubre, cuando desde las 19:00 horas el Cacique reciba a Universidad de Concepción en el Estadio Monumental. Triunfar será clave, sobre todo porque en esta misma fecha 26 la U enfrentará a la UC, el otro elenco que podría amagar el título albo.

Colo Colo suma una mala racha de cuatro partidos sin victorias, donde acumularon tres empates y una derrota. | Foto: Photosport.

Posteriormente por la fecha 27 los de Ortiz visitarán a Ñublense (7/8 de noviembre), por la fecha 28 recibirán a Universidad Católica en el Monumental (21/22 de noviembre), repetirán de local ante La Serena por la fecha 29 (28/29 de noviembre) y cerrarán el año visitando a Cobresal (5/6 de diciembre).

Son 15 puntos en disputa de los cuales los albos deben sumar nueve para sacar una distancia inalcanzable, tanto para Universidad de Chile como para Universidad Católica. Habrá que ver si este viernes ante el Campanil el Cacique recupera la memoria y retoma ese camino del triunfo que lo tiene instalado en lo más alto de torneo.

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En síntesis