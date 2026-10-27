El defensor recordó lo sucedido en la campaña 2010, cuando perdieron el torneo a pesar de tener una ventaja de 10 puntos.

Colo Colo alcanzó a tener una ventaja de 16 puntos sobre Universidad de Chile en la Liga de Primera. Esa diferencia se acortó, porque ahora solamente los separan 7 unidades, con cinco fechas por disputarse.

Los albos pasan por el peor momento de la temporada y suman cuatro partidos seguidos sin ganar, con tres empates y una derrota. El domingo igualaron 1-1 ante Palestino, jugando muy mal y con Vozinha “salvando las papas”.

La situación que vive Colo Colo se está empezando a parecer a lo que ocurrió en 2010, cuando el Cacique de Diego Cagna tuvo 10 puntos de ventaja sobre Universidad Católica a seis fechas del final del torneo, y la UC terminó coronándose campeón, gracias a una remontada inolvidable.

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Sebastián Toro recuerda el arrugue de Colo Colo en 2010 y lo compara con 2026

Un jugador que sufrió en carne propia lo ocurrido en 2010 fue el ex defensor de Colo Colo Sebastián Toro, quien conversó con RedGol y comparó ambas situaciones.

“Creo que siempre se puede repetir, aunque espero que no. Como hincha espero que no ocurra, pero siempre es una posibilidad. Colo Colo tiene mucha jerarquía, pero existe el temor al ver que tenías 15 o 16 puntos de ventaja y ahora tienes la mitad, lo que complica la situación. Sin embargo, insisto, el equipo tiene mucha jerarquía, empezando por Vidal y compañía. Ojalá salgan campeones”, dijo el ahora entrenador.

Sebastián Toro analizó el momento de Colo Colo y lo comparó con 2010. Foto: Photosport

Toro comparó el plantel actual con el de 2026, señalando que en 2010 hubo situaciones extradeportivas que sacaron de la concentración al equipo albo.

“No debiese suceder. En 2010 también teníamos gente de mucha jerarquía, pero ocurrieron situaciones extra, más allá de la cancha o de los entrenamientos. Hubo algunas discusiones y cosas que no sé si se supieron en su momento, pero espero que ahora no pase nada raro”, recordó Toro.

Por último, Sebastián Toro evitó pronunciarse sobre los hechos que ocurrieron en 2010 en el camarín de Colo Colo y que terminó perjudicando al equipo en la definición con Universidad Católica.

“En Colo Colo siempre pasan cosas. Creo que del 100% solo se sabe el 5% o el 10%. Siempre hay algo más, y el jugador de Colo Colo tiene que estar dispuesto a lidiar con eso”, cerró.

En síntesis

Sebastián Toro comparó la crisis actual de Colo Colo con el torneo de 2010 .

comparó la crisis actual de Colo Colo con el torneo de . Siete puntos separan a Colo Colo de Universidad de Chile a cinco fechas del final.

separan a de Universidad de Chile a del final. Cuatro partidos sin ganar suma Colo Colo tras empatar 1-1 ante Palestino el domingo.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Concepción por la Liga de Primera?

Colo Colo vuelve a la cancha este viernes 30 de octubre, cuando desde las 19:00 horas se mida ante Universidad de Concepción en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera