Un retirado defensor que ganó tres títulos con los albos le dio la venia a Vicente Vega y a Cristóbal Ponce, dos jóvenes Caturros que suenan con fuerza en el Cacique. ¡Y pidió la renovación de Vidal sí o sí!

En Colo Colo parece ser un plan institucional esto de apostar por fichajes de jugadores que no tengan tanto cartel, como ocurrió cuando contrataron a Lucas Cepeda desde Santiago Wanderers. A pesar de que el oriundo de Placilla había mostrado su calidad en el Decano, surgieron dudas al cabo de su arribo.

Pero el extremo izquierdo aniquiló todas las interrogantes en torno a eso con un rendimiento indiscutible que lo llevó a dar el salto a La Liga de España. El Elche abonó 2,6 millones de dólares líquidos para quedarse con el 70 por ciento del pase de Cepeda.

Así las cosas, en la plana mayor de Blanco y Negro lograron retener el 30 por ciento de la carta del seleccionado chileno. En ese contexto, la gerencia deportiva tiene anotados dos nombres surgidos de las inferiores Caturras: Cristóbal Ponce y Vicente Vargas, quienes jugaron en la Copa Intercontinental vs Real Madrid.

Cristóbal Ponce en acción ante el Real Madrid. (AFP7/Photosport).

“Me parece bien que vayan por gente joven. Ojalá se identifiquen rápido, que sepan lo que es Colo Colo y la caja de resonancia que tiene el club”, manifestó Sebastián Toro, otrora defensor central ganador de tres títulos en el Cacique: el Clausura 2008, el Clausura 2009 y el Clausura 2014.

Vicente Vargas también es opción para llegar al Cacique. (Sebastian Cisternas/Photosport).

Toro añadió más a su análisis. “Como política de negocio de club es buena, ya lo han hecho, pasó con Lucas Cepeda. Eso sí, tenemos Copa Libertadores, el plantel necesita gente con experiencia”, manifestó el otrora marcador. Algo que no calza para Vargas ni Ponce.

Lucas Cepeda celebra uno de sus goles en Colo Colo. (Diego Martin/Photosport).

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Toro aprueba los fichajes desde Wanderers y pide la renovación de Vidal en Colo Colo

A Sebastián Toro le parece bien que Colo Colo busque fichajes en Santiago Wanderers, pero también cree que el Cacique debe asegurar sí o sí importantes renovaciones. “El primero ojalá sea Vidal, que se pueda quedar”, manifestó el exdirector deportivo de Santiago City.

Todavía es una incógnita que Arturo Vidal continué en el Cacique. (Mauricio Ulloa Ganz/Photosport).

“No sé cómo estará el tema, pero sería bueno. Y ojalá un volante de contención y un 10 que sea de jerarquía”, añadió Toro. En ese contexto, parece certera su apreciación, pues es un hecho que Claudio Aquino no continuará en la institución tras dos años.

Por lo pronto, el Cacique afina detalles para enfrentar a Racing Club en un partido amistoso que se disputará en Concepción. Después de eso, el equipo adiestrado por Fernando Ortiz tiene tres fechas para terminar la Liga de Primera. Y el primero de esos desafíos será el clásico ante Universidad Católica.

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