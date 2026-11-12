El delantero antofagastino volvió a ser parte de la promoción de la nueva indumentaria del Cacique confeccionada por Adidas.

Marcos Bolados es uno de los hombres del momento en Colo Colo luego de anotar el gol de la estrella 35. Tras un 2026 donde ha podido jugar poco y nada pro culpa de una grave lesión sufrida en enero, el antofagastino apareció en el momento preciso para quedar en la historia del Cacique.

Y este es un relato que se ha venido repitiendo en el último tiempo. Cuando todo parece apuntar a que Bolados y el Popular separarán caminos, el atacante se las arregla para anotar goles claves y dar actuaciones que se traducen en trofeos para los albos.

Además, el jugador a sus 30 años tiene importantes dotes para el modelaje, algo que ha sabido explotar desde el 2019 a la fecha, donde ha estado en prácticamente todas las producciones para presentar la nueva indumentaria del Cacique. Y obvio que tras anotar el gol de la 35 iba a ser uno fijo en esto.

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La nueva indumentaria que Marcos Bolados modela en Colo Colo

Así quedó demostrado en las redes sociales oficiales de Adidas, donde la marca alemana promocionó durante esta jornada la nueva línea Stadium dedicada al Popular. “Del estadio a la calle, de la calle a todos lados. ​La energía de Stadium que viste al Cacique”, detallaron.

En las imágenes el antofagastino comparte plano junto a Arturo Vidal, Javier Correa y Ryann Torrero en representación del equipo femenino. Además, en otra foto otro que apareció fue Vozinha, recientemente elegido como uno de los rostros de la marca alemana en Chile.

La camiseta “Estadio Colo-Colo” tiene un precio de $69.990 en la tienda oficial de Adidas, mientras que la chaqueta está a la venta por $99.990. Junto con estas prendas fue lanzado también un short a un precio de $39.990.

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En síntesis