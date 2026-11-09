El delantero marcó el tanto del título albo ante Ñublense y enciende la duda sobre su permanencia en el club para 2027.

Colo Colo sumó a su rico palmarés un nuevo título, porque este domingo se quedó con la copa de la Liga de Primera, tras una sufrida victoria sobre Ñublense en Chillán.

Los albos vencieron con un gol en el tiempo agregado de Marcos Bolados, quien anotó el 2-1 final que terminó dándole la estrella número 35 de su historia al conjunto popular.

El tanto lo anotó un jugador que pasó gran parte del año lesionado y que es muy resistido. Además, termina su contrato en diciembre de 2026, por lo que se armó el debate sobre su continuidad en el Monumental de cara a 2027.

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¿Marcos Bolados debe renovar su contrato en Colo Colo?

Marcos Bolados llegó a Colo Colo a mediados de 2016, y tuvo un préstamos de un año en 2018 en Universidad Católica. El antofagastino suma 9 títulos en el Cacique y no se sabe qué pasará con él de cara al futuro.

El recordado ayudante de Mirko Jozic en Colo Colo, Eddio Inostroza, conversó con RedGol sobre la situación del atacante, la que es incierta.

“Estas situaciones de renovaciones en el plantel de Colo Colo son temas delicados que se deben analizar en profundidad. Es necesario revisar exhaustivamente cómo ha sido la participación de cada uno de los jugadores que terminan contrato”, dijo el Yeyo.

Marcos Bolados con su medalla de campeón. Foto: Andres Pina/Photosport

“Hay que ser fríos al momento de evaluar. El caso de Bolados, que termina en esa posición, es una situación difícil porque ha jugado poco y ha lidiado con muchas lesiones”, agregó Inostroza.

Por último, el ex jugador indicó sobre Bolados que “no es que sea un mal jugador, pero se debe revisar su historial de años anteriores para saber si mantiene esa misma dinámica; es decir, si está en condiciones de ser un aporte o si pasa demasiado tiempo lesionado. Actualmente se encuentra en la cuerda floja, por lo que esta situación requiere exclusivamente de estudio para luego tomar una determinación”.

La primera decisión que debe tomar Blanco y Negro es cerrar la continuidad del entrenador Fernando Ortiz, y tras ello, se pondrán a analizar caso a caso qué pasa con los jugadores que termina contrato, entre ellos, Marcos Bolados.

En síntesis

Marcos Bolados anotó en los descuentos el 2-1 ante Ñublense para la estrella 35.

anotó en los descuentos el 2-1 ante Ñublense para la estrella 35. El contrato de Marcos Bolados con Colo Colo finaliza en diciembre de 2026.

con Colo Colo finaliza en diciembre de 2026. Blanco y Negro definirá la continuidad de Fernando Ortiz antes de negociar renovaciones del plantel.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera