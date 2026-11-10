Según información de radio ADN, en Blanco y Negro no van a negociar con el King, por lo que abren la puerta de salida para 2027

La caña de la celebración del título en la estrella 35 de Colo Colo promete ser bien mala para los hinchas, luego de conocer detalles de la renovación de Arturo Vidal que cada vez está más lejos de seguir en el Monumental.

Así al menos lo detalló la radio ADN, donde aseguran que toda negociación está en “puerto muerto” de manera que las posturas ni están cerca para un nuevo vínculo.

Es más, según el mismo medio, en Blanco y Negro hay una postura clara en no escuchar condiciones, dejando la puerta abierta de una salida tras conseguir la corona.

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“Colo Colo no quiere que Vidal continúe”

Al parecer Arturo Vidal estará jugando sus últimos partidos con la camiseta de Colo Colo, tanto en la Liga de Primera como en la Copa Chile, porque la renovación quedó lejísimo.

Según consigna ADN, “las negociaciones para que el capitán albo continúe en el Estadio Monumental están en punto muerto y lo más probable es que no siga en Macul para el 2027″.

“En Colo Colo no quieren que Arturo Vidal continúe en el club la próxima temporada, razón por la cual no ha habido ni un mínimo acercamiento para negociar con el jugador.

Desde el entorno del “King” esperaban que, tras consagrarse campeones el domingo pasado, existiera alguna llamada para comenzar a negociar, pero esta nunca llegó. A su vez, las palabras que dijo el volante en Chillán sobre su contrato no cayeron bien en el directorio de Blanco y Negro