El Tano se sinceró previo al amistoso ante Racing. Desde Concepción dejó en claro que aún no hay acuerdo para seguir en el equipo.

Colo Colo estrenará la corona de campeón de la Liga de Primera este viernes en duelo amistoso. El Cacique enfrentará a Racing de Avellaneda en el Ester Roa de Concepción, en encuentro a jugarse a las 20.00 horas.

Fernando Ortiz habló desde suelo penquista y de entrada aclaró que se tomará en serio el desafío ante los argentinos. Para el Tano, el apretón sirve para ver nuevos nombres e ir por más logros este año.

“Nosotros estamos finalizando la temporada. Tenemos una semifinal por delante de Copa Chile y en estas instancias me sirve para ver jóvenes para poder proyectar”, avisó el Tano.

Fernando Ortiz habla de su futuro y el de Vidal

Fernando Ortiz fue consultado por las negociaciones para extender su contrato en Colo Colo. Ahí también salió al baile Arturo Vidal, con quien están más distantes las posturas para estampar la firma.

DT albo aún no firma su renovación.

“Seguimos hablando con Aníbal (Mosa). Tenemos unas dos charlas que hemos coordinado y estando por el mismo camino de lo que queremos en adelante. Después, estoy en la misma línea del presidente, se sentará a hablar con Arturo (Vidal) con respecto a su situación, como los demás jugadores”, aclaró.

En cuanto a contar con el King en caso de seguir como DT albo, Ortiz dijo que “todavía mi situación no la he resuelto. No puedo proyectar un año 2027 si mi situación no está resuelta”.

ver también Avisan que Fernando Ortiz tiene todo listo para la firma en Colo Colo: fecha clave para su continuidad

“El día que yo resuelva mi situación, daré mi opinión no solo de él, sino de otros jugadores para para proyectar. Todos sabemos lo que nos dio y puede dar Arturo hoy y el día de mañana”, cerró.