El XV que dirige el uruguayo Pablo Lemoine logró su primer triunfo ante los hispanos tras casi tres décadas para continuar su preparación para el Mundial 2027.

En la continuidad de su preparación para el Mundial de Rugby en Australia 2027, Los Cóndores conquistaron una histórica victoria en su visita a España por 25-20, en duelo por la quinta jornada de la zona América-Pacífico en la Nations Cup.

El encuentro se disputó en el Estadio Ontime Butarque, en la ciudad española de Leganés, el XV que dirige el uruguayo Pablo Lemoine llegó a estar en el primer tiempo con una ventaja de 17-0, tras un try de Martín Bustamante (23′), más tres penales y una conversión de Matías Garafulic.

Si bien en el descanso, los Cóndores se fueron en ventaja por 16-7, mas en el comienzo del complemento, los Leones llegaron a acortar la diferencia en el marcador a sólo dos puntos, Garafulic anotó tres penales que derivaron en la victoria final por 25-20.

Un triunfo que entra en los libros de historia del rugby chileno, pues se trata de la primera victoria después de 27 años ante España, donde el último triunfo se produjo en 1999. Gracias a este último cotejo, la ventaja en el historial es de 3-4 para los europeos.

Tweet placeholder

La preparación de Los Cóndores para el Mundial 2027

Luego de conseguir su segunda clasificación consecutiva para una cita planetaria tras el debut absoluto en Francia 2023, la escuadra nacional que está en el puesto 18° del ranking de World Rugby fue invitada a formar parte de la Nations Cup, una especie de segunda división de la disciplina.

Durante la presente campaña, ya disputó cinco encuentros, con un positivo registro de tres victorias (45-21 a Rumania, 38-17 a Hong Kong y 25-20 a España) y dos derrotas (22-49 con Georgia y 15-36 con Portugal), suma 14 puntos y se ubica en el tercer puesto, a 10 del campeón Estados Unidos.

A los Cóndores les resta un encuentro para completar su participación en la Nations Cup que se disputará el próximo sábado 21 de noviembre, cuando enfrente a Zimbabwe en la ciudad francesa de Angulema, desde las 14:15 horas.

ver también Argentina incluye a Chile en candidatura para el Mundial de Rugby 2035 con Brasil y Uruguay

En síntesis