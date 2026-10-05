A diferencia del descarte que hicieron en el fútbol, los trasandinos convocaron a nuestro país para ser sedes de la cita planetaria, y con un escenario definido en suelo nacional.

Mientras que en el fútbol, a Chile la borraron para ser sede del próximo Mundial 2030, en el rugby demuestran que el trato es muy diferente. Así se reflejó en el anuncio hecho en Argentina para oficializar su candidatura a organizar la Copa del Mundo de la disciplina en 2035.

En un comunicado oficial, la Unión Argentina de la disciplina (UAR) informó que entregó a la World Rugby, el ente rector a nivel planetario, la información técnica para postular a ser sede de la cita que se realizará en nueve años más, y no lo hará sólo.

Pues los trasandinos confirmaron que la candidatura al Mundial 2035 es en conjunto con Brasil, Chile y Uruguay, en una opción que tiene como aval a la organización Sudamérica Rugby, y que establece que en caso de ser elegidos, los cuatro países recibirán partidos del evento.

El Mundial que quiere organizar Chile con Argentina y Uruguay en 2035

Al comandar la candidatura, el país vecino es el que más encuentros albergaría de un eventual torneo, para lo cual ofreció ocho estadios para ser sede, entre ellos el Monumental de Buenos Aires, el Mario Alberto Kempes de Córdoba y el Malvinas Argentinas de Mendoza.

A diferencia de Argentina, los otros tres países solo postularán un estadio cada uno para albergar encuentros. En el caso de Chile, el escenario propuesto es el Estadio Nacional. En Brasil es el Maracaná en Río de Janeiro, mientras que en Uruguay es el Centenario de Montevideo.

“Ver a los Cóndores y a nuestra nación integrando este proyecto de clase mundial nos llena de un orgullo indescriptible y consolida el crecimiento exponencial de nuestro deporte”, señaló el presidente de Chile Rugby, Cristián Rudloff.

Cabe señalar que World Rugby anunciará en noviembre del 2027 quién será el organizador del Mundial 2035. Entre medio se vivirá el proceso donde el organismo visitará los países candidatos y los recintos, para luego hacer la elección definitiva.

ver también No conformes con ir al mundial: Los Cóndores suman una nueva y extraordinaria noticia

En síntesis