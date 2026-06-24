Andy Robertson, lateral izquierdo capitán del cuadro escocés y jugador del Liverpool de Inglaterra, felicitó a la hinchada y, en caso de vencer al Scratch, vislumbra un vacío de las botillerías en Miami.

Escocia quiere mantenerse viva en el Mundial 2026, pero el desafío ante Brasil para cerrar el Grupo C parece muy complicado. De todas maneras, en el cuadro europeo tienen confianza en lograr clasificar, aunque sea como uno de los mejores terceros.

También tienen plena convicción de que su hinchada los apoyará con fervor en Miami, lugar donde jugarán frente al ya clasificado Scratch. En ese contexto, Andy Robertson recibió una consulta que le causó algo de gracia. Aludía a la posibilidad de dejar sin cerveza a la ciudad.

Algo que el lateral izquierdo del Liverpool de Inglaterra se tomó con mucho humor. Se rio. Y respondió. “Estas son las preguntas que me gustan. Nuestros hinchas son los mejores del mundo. Dondequiera que van, la gente se enamora de ellos”, aseguró Robertson.

Andrew Robertson, figura y capitán de Escocia, se tomó con humor una pregunta cervecera. (Leonardo Fernandez/Getty Images).

El carrilero zurdo de 32 años agregó que “han visto cuánto se enamoró toda la ciudad de Boston del Ejército de Tartán. Creo que ahora están destrozados porque se fueron”. Fueron varias las imágenes virales que dejó la hinchada escocesa en su paso por esa zona.

“Obviamente ahora van a Miami e intentan causar el mismo impacto, Creo que han causado esa misma sensación. También en el béisbol anoche, caminando por las calles y todo eso”, describió Robertson, quien suma 96 partidos internacionales con Escocia.

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Mundial 2026: cervecera reflexión del capitán de Escocia antes de jugar vs Brasil

El Mundial 2026 ha dejado varias imágenes recordables de las hinchas y la de Escocia quiere repetir las escenas en el duelo frente a Brasil, que puede significar su paso a la ronda de 32 mejores del Mundial 2026. O bien, el temprano regreso a casa.

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“Mañana por la noche (hoy), estoy usando tus palabras ahora, si logramos ganarle a Brasil, estoy seguro de que tal vez un par de cervezas serán tomadas por el Ejército de Tartán. Eso es seguro”, le manifestó Robertson al periodista que le consultó por los litros ingeridos por los fanáticos.

Robertson profundizó en esto. “Eso es lo que esperamos. Queremos darles algo por lo que gritar. Algo por lo que estar felices y, obviamente, si ganamos el partido, habremos hecho historia. Creo que todo el Ejército de Tartán quiere eso”, apuntó el exjugador del Hull City inglés y el Dundee United de su país.

Andrew Robertson tras la victoria de Escocia vs Haití. (Buda Mendes/Getty Images).

“Sería algo para celebrar, pero ahora mismo estamos muy lejos de eso sentados aquí. Ojalá, cuando llegue el momento mañana, estemos más cerca de hacerlo”, sentenció Andrew Robertson, quien tiene plena confianza en seguir por la competencia en esta Copa del Mundo. Este duelo se jugará el 24 de junio a las 18 horas.

Andrew Robertson corretea a Achraf Hakimi, capitán de Marruecos. (Justin Setterfield/Getty Images).

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Revive el compacto de la derrota de Escocia vs Marruecos

Así va la tabla de posiciones del Grupo C en el Mundial 2026

Escocia marcha en el 3° lugar del Grupo C del Mundial 2026 por detrás de Brasil y Marruecos. Y por delante de Haití.