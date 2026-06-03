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Selección Chilena

Chile vs. Brasil: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO a La Roja Sub 20

La Roja Sub 20 enfrenta al conjunto carioca este fin de semana en el Estadio Nacional.

Por Franccesca Arnechino

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Chile será local para enfrentar a Brasil por el amistoso internacional.
© PhotosportChile será local para enfrentar a Brasil por el amistoso internacional.

La Selección Chilena Sub 20 sigue con la preparación para los próximos desafíos internacionales. El equipo dirigido por Sebastián Miranda trabaja en Juan Pinto Durán con la mira puesta en el amistoso frente a Brasil.

El próximo duelo será justamente ante la Verdeamarela, este fin de semana en el Estadio Nacional, en una prueba de alto nivel para medir el crecimiento del plantel.

La Roja continúa entrendo de cara al duelo internacional de este sábado ante Brasil – La Roja

La Roja continúa entrendo de cara al duelo internacional de este sábado ante Brasil – La Roja

¿Cuándo juega Chile vs. Brasil?

La Selección Chilena Sub 20 y Brasil juegan este sábado 6 de junio, a las 17:00 hrs. en el Estadio Nacional, en el marco del amistoso internacional.

El partido de La Roja se podrá ver por televisión en vivo por TV en la señal de CHV y de forma ONLINE por las plataformas digitales www.chilevision.cl yen el canal de Chilevisión por Youtube.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

CHV
Televisión por cable:

  • VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
  • DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
  • ENTEL: 66 (HD)
  • CLARO: 55 (SD)
  • GTD/TELSUR: 27 (SD)
  • MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
  • TU VES: 57 (SD)
  • ZAPPING: 21 (HD)
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Nómina de La Roja Sub 20 vs. Brasil

Posición Jugadores
Arqueros Gabriel Maureira (Colo-Colo)
Maximiliano Mateluna (Palestino)
José Alburquenque (Lota Schwager)
Defensas Bruno Torres (Colo-Colo)
Cristopher Valenzuela (Santiago Wanderers)
José Movillo (O’Higgins)
Esteban Páez (Universidad de Concepción)
Martín Jiménez (Audax Italiano)
Valentín Sánchez (Unión San Felipe)
Thomas Coulombe (Espanyol, España)
Matías Orellana (Colo-Colo)
Mediocampistas Joaquín Soto (Unión La Calera)
Vicente Zenteno (Audax Italiano)
Benjamín Pérez (O’Higgins)
Mario Sandoval (Audax Italiano)
Elías Rojas (Universidad de Chile)
Cristóbal Villarroel (Santiago Wanderers)
Antonio Riquelme (Real Salt Lake, EE.UU.)
Delanteros Máximiliano Rojas (Deportes Copiapó)
Ignacio Flores (Santiago Wanderers)
Martín Mundaca (Coquimbo Unido)
Vicente Vargas (Santiago Wanderers)
Máximiliano Fernández (Unión La Calera)
Yastin Cuevas (Colo-Colo)
Roberto Risnaes (Copenhague, Dinamarca)
Cristian Rocha (Deportes Temuco)
Vicente Ramírez (Universidad de Chile)
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