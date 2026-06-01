Con la idea de mejorar la historia, Escocia se mete en un Mundial en el que incluso un tercer lugar los puede meter en la siguiente ronda.

Datos principales

Confederación: UEFA

Apodo: The Tartan Army (El Ejército de Tartán)

Ranking FIFA: 43°

Grupo en el Mundial: C (Haití, Marruecos y Brasil)

¿Cómo clasificó al Mundial?

Sin tener un grupo regalado, Escocia arrasó en el C de las Eliminatorias de la UEFA. Allí, consiguieron aventajar por dos puntos a Dinamarca, relegándolos a los playoff.

Precisamente, ante esta última selección se dio el partido más épico. En la jornada final del Grupo C de Eliminatorias, los escoceses recibieron en Glasgow a Dinamarca y se podían valer de un empate para asegurar el primer puesto.

Pese a esa comodidad, los dirigidos por Steve Clark no aflojaron y batallaron hasta el final por darle una alegría total a su gente. En los 90 minutos de juego estaban empatados 2-2. Pero, en los descuentos, Kieran Tierney desató la alegría de los locales con un bombazo desde fuera del área. Con el partido en el bolsillo, y mientras los daneses se iban al ataque, Kenny McLean vio al arquero adelantado y desde el círculo central lanzó un tiro que se coló en las redes. Un 4-2 final, épico y tickets al Mundial 2026.

Calendario y estadios en los que juega

Haití vs Escocia (sábado 13 de junio, 21:00 hrs, Gillette Stadium, Boston). Transmisión: DirecTV.

Escocia vs. Marruecos (viernes 19 de junio, 18:00 hrs, Gillette Stadium, Boston). Transmisión: DirecTV / Disney+.

Brasil vs. Escocia (miércoles 24 de junio, 18:00 hrs, Hard Rock Stadium, Miami). Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

Kilómetros a recorrer en la Fase de Grupos: 2.020 kms. (Boston-Miami).

Posibilidades estadísticas según RotoWire:

Pasar la fase de grupos: 10%

Llegar a cuartos de final: 11,1%

Llegar a semifinales: 3,4%

Llegar a la final: 1,2%

Ser campeón: 0,5%

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ver también Guía del Mundial 2026: cómo se juega, los grupos, cuándo empieza, cómo verlo y transmisión en vivo

Proyección de la IA

Para la Inteligencia Artificial de Google, Gemini, este Mundial será la oportunidad para Escocia de romper una maldición. Aventajados por el nuevo formato, la IA aseguró que el equipo comandado por Steve Clarke conseguirá por primera vez superar la primera fase.

Según el augurio de la IA, esto se logrará gracias a un triunfo ante Haití en el primer partido y una derrota por la mínima ante Marruecos. En el duelo ante Brasil, cree que Escocia se defenderá “con uñas y dientes” y logrará mantener una buena diferencia de goles. Sin embargo, quedarán eliminados en los dieciseisavos de final.

El plantel de Escocia

Porteros:

– Craig Gordon (Hearts)

– Angus Gunn (Nottingham Forest)

– Liam Kelly (Rangers)

Defensores:

– Grant Hanley (Hibernian)

– Jack Hendry (Al-Ettifaq)

– Aaron Hickey (Brentford)

– Dom Hyam (Wrexham)

– Scott McKenna (Dinamo Zagreb)

– Nathan Patterson (Everton)

– Anthony Ralston (Celtic)

– Andy Robertson (Liverpool)

– John Souttar (Rangers)

– Kieran Tierney (Celtic)

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Mediocampistas:

– Ryan Christie (Bournemouth)

– Findlay Curtis (Kilmarnock)

– Lewis Ferguson (Bologna)

– Ben Gannon-Doak (Bournemouth)

– Billy Gilmour (Napoli)

– John McGinn (Aston Villa)

– Kenny McLean (Norwich City)

– Scott McTominay (Napoli)

Delanteros y Extremos:

– Ché Adams (Torino)

– Lyndon Dykes (Charlton Athletic)

– George Hirst (Ipswich Town)

– Lawrence Shankland (Hearts)

– Ross Stewart (Southampton

Jugador estrella: Andy Robertson

Persistencia. Eso puede resumir la historia de la gran figura actual de la Selección de Escocia. Cuando tenía 15 años, Andrew Robertson fue desechado por el Glasgow Rangers, debido a su baja estatura y su delgadez. Una vez más, el conservadurismo del biotipo hacía de las suyas.

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No obstante, Robertson no se rindió. Empezó a jugar en un club amateur, donde no cobraba ni uno. Para llevar dinero a casa, trabajaba en el Estadio Hampden Park, la casa de la Selección de Escocia. Allí, contestaba teléfonos, vendía entradas y acomodaba gente en los partidos internacionales. Eso, hasta que le llegó la gran chance.

Su talento lo llevó al Dundee United, equipo de la Cuarta División escocesa, donde fue descubierto por el Hull City inglés. Ese fue el trampolín necesario para saltar, finalmente, al Liverpool de Jürgen Klopp. ¡Y voilà! El desechado se volvía una estrella.

Pasó, así, del chico pequeño y delgado a ser un tipo de una capacidad aeróbica tremenda. Corre y corre la cancha. La banda izquierda parece una gran línea férrea, donde este carrilero desborda en idas y vueltas, como un perro de presa que sigue sus marcas y habilita a los delanteros.

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Andy Robertson es, en definitiva, un futbolista cuyo talento, innegable, fue pulido por la escuela de Klopp. Uno que ha sabido llevar a la Selección de Escocia a otro nivel, liderando al equipo que se metió en dos Eurocopa seguidas y que ahora irá por la sorpresa en el Mundial.

El largo recorrido de Robertson lo tiene metido en un Mundial | Getty Images

Jugador a seguir: Scott McTominay

Nacido en Inglaterra, pero con el corazón siempre puesto en la madre patria de su padre, Scott McTominay ingresó a los cinco años a la escuela de fútbol del Manchester United. Pese a su pequeña estatura, se mantuvo a puro esfuerzo en los Red Devils, hasta que a los 17 años “se pegó el estirón” y llegó a ser una torre de 1,93 metros.

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Recomendado por el propio Sir Alex Ferguson, José Mourinho lo hizo debutar, pero en el United no encontró nunca un puesto fijo en la titularidad. Finalmente, en 2024, decidió dar un valiente salto y fichar por el Napoli. Este fue un cambio cualitativo absoluto en su carrera.

Con un juego aéreo demoledor y con un olfato para comportarse como “un falso 9”, McTominay se ha transformado en el goleador de la generación que puso su pie en el Mundial 2026. De hecho, en las Eliminatorias a la Eurocopa 2024, marcó siete goles y superó a grandes delanteros, como Erling Haaland.

En la Selección de Escocia puede cumplir distintas tareas para el técnico Steve Clark. Ha jugado de volante de contención y, también, como un agente ofensivo, situándose como mediapunta.

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Técnico: Steve Clark

Como jugador, Steve Clark fue un lateral derecho incansable en el Chelsea. Con más de 400 partidos en los Blues, obtuvo una experiencia inigualable, lo que ha sido, sin dudas, esencial para su carrera de técnico.

Su camino en la banca empezó como ayudante técnico de grandes estrategas, de la talla de Ruud Gullit, Kenny Dalglish y José Mourinho. Tras varios años en ese rol, Clarke dio el salto al modesto Kilmarnock en 2017, sacándolo de puestos de descenso y demostrando que los años le dieron la sabiduría suficiente para consagrarse como DT.

Tras “el milagro del Kilmarnock”, la Selección de Escocia se fijó en él, en 2019. Desde entonces, ha variado de esquemas, pasando por línea de tres defensas que se convierte en una de cinco o, simplemente, cuatro. Lo esencial es que Clarke le dio una claridad a The Tartan Army: no había que jugar más como si fuera España o Francia, sino que contragolpear y priorizar el orden.

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Antes de la llegada de Clarke a la banca de la Selección de Escocia, el combinado nacional llevaba 22 años sin poder ir a un Mundial. El DT le devolvió el misticismo y el orgullo a una nación tremendamente futbolizada.

Posible 11

Mejor participación de Escocia en los Mundiales

Esta será la novena participación de Escocia en un Mundial. Pese a ello, los europeos han tenido participaciones destacables, como la de Alemania 1974, donde apenas se quedaron afuera de la fase de grupos por diferencia de goles y sin haber perdido ningún partido.

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The Tartan Army casi consigue una clasificación épica en el difícil Grupo 2, compartido con Yugoslavia, Brasil y Zaire. Ante los balcánicos consiguieron una igualdad (1-1), lo que también repitieron ante los brasileños (0-0). Además, vencieron 2-0 a los africanos, lo que no les alcanzó debido a las tremendas goleadas que las otras selecciones le propinaron a la actual República Democrática del Congo (sobre todo, Yugoslavia, que los venció por 9-0).

Jugador histórico destacado: Kenny Dalglish

Si hay que elegir al jugador más grande en la historia de Escocia, el debate se termina rápido: el mítico Kenny Dalglish. Apodado King Kenny, este delantero combinaba una inteligencia superior, visión periférica y un olfato goleador letal. Nacido en Glasgow, se forjó en el Celtic demostrando que su talento jugaba en otra liga. Su jerarquía y liderazgo lo transformaron en un ícono cultural, además de ser el futbolista más determinante que haya vestido la camiseta del Tartan Army.

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A nivel de clubes, su palmarés es una locura digna de un crack de época. Tras ganarlo todo a nivel local con el Celtic, dio el salto al Liverpool en 1977 con la misión de reemplazar a Kevin Keegan y terminó superando toda expectativa. Se transformó en leyenda en Anfield, al conquistar tres Copas de Europa (hoy, Champions League) y seis títulos de Primera División. Dalglish era el cerebro de un equipo que dominó el planeta, un fuera de serie total que sabía amaestrar la pelota y manejarla a su antojo.

Pero, su inmortalidad la consiguió con la selección, donde es el hombre récord absoluto. Ostenta el liderato histórico de presencias con 102 partidos y es el máximo artillero histórico con 30 goles, compartiendo el trono con Denis Law. King Kenny fue el estandarte que lideró a Escocia a tres Mundiales consecutivos (Alemania 74, Argentina 78 y España 82), regalando actuaciones memorables ante potencias mundiales, como el duelo ante Países Bajos en Mendoza, durante el Mundial de 1978, donde Escocia venció a la Naranja Mecánica.

¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Escocia?

Ante la falta de un goleador de clase mundial, Escocia reinventó su ataque desde la segunda línea. Scott McTominay y John McGinn hacen una tarea tremenda pisando el área rival y suelen hacer daño viniendo desde el mediocampo. Esta inesperada arma ofensiva le da un plus a un equipo que suele salir rápido desde el fondo.

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Otra de las grandes cualidades es la resiliencia. Escocia es un equipo que conoce el sufrimiento. Es por eso que Clarke ideó una forma de juego que permite que el balón sea cedido al rival y que la sorpresa, basada en la rapidez de las bandas, sea uno de los puñales que más daño hacen en sus antagonistas.

Esta rapidez, no obstante, contrasta con una línea defensiva que parece cargando piedras en su avance y retroceso. Los extremos rápidos son una especie de némesis para los defensas del cuadro europeo.

ver también Todo lo que debes saber sobre Haití en el Mundial 2026: nómina, rivales, figura, esquema táctico y más

Datos freak de la Thartan Army

Son campeones del mundo. O sea, esa fue la denominación que los propios hinchas le dieron a la Selección de Escocia en 1967, cuando le ganaron a Inglaterra, en un amistoso en el Estadio Wembley, por 3-2. Los Three Lions llevaban 19 partidos invictos, considerando la obtención de la Copa del Mundo en 1966. Los hinchas escoceses invadieron la cancha y levantaron a sus jugadores como si vinieran de ganar el trofeo planetario. Épico.

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Esa anécdota se encuadra en una rivalidad mayor. Inglaterra es el archirrival de los escoceses y cada vez que juegan es un verdadero clásico. En 1977, tras un partido entre ambas selecciones, en Wembley, The Tartan Army consiguio ganar por 2-1 y desató un festival que conllevó, nuevamente, la invasión de la cancha.

En esta última ocasión, sin embargo, las cosas se salieron un poco más de control. Los hinchas no solamente irrumpieron en el césped, sino que también sacaron instrumentos improvisados para arrancarlo. Así es como en el regreso a Escocia, muchos fanáticos se terminaron llevando pasto a sus casas, para plantarlo directo en sus patios. Una locura lo de la afición escocesa.

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¿Qué récords puede romper esta Selección?

Una maldición se puede romper en este Mundial 2026. La Selección de Escocia tiene la marca de ser la selección que más veces ha participado de una Copa del Mundo sin pasar la fase de grupos. Son ocho las ocasiones en que The Tartan Army ha llegado a la cita planetaria y en ninguna han pasado.

Escocia se puede ver beneficiado por la modalidad de competencia del Mundial, con 48 equipos | Getty Images

Considerando que Haití está en el grupo (un rival aparentemente accesible) los escoceses tienen todas las armas para romper con 36 años de sequía. ¿Por qué? Pues desde Italia 90 que no ganan un duelo en un Mundial. Si bien participaron de Francia 98, no sumaron de a tres, cayendo, incluso, 3-0 ante Marruecos. Su última victoria fue el 16 de junio de 1990, ante Suecia (2-1).

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