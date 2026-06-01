Un recordado ícono cruzado habló con RedGol sobre las condiciones del jugador y lo que debe pulir para saltar al extranjero.

Clemente Montes es el nombre del momento en la U Católica. Tras anotarle el gol del triunfo y la clasificación ante Boca Juniors, el canterano cruzado se llena de loas. Es más, volvió a anotar en la posterior victoria contra Huachipato.

Es ahí donde en el entorno de la franja están alertas ante las grúas que ya asoman por el Claro Arena. Y uno que puso la calma fue Jorge Contreras, recordado campeón de Copa Chile y figura en la UC.

“Montes debiera quedarse jugar la Copa, Yo creo que le falta todavía un pelín de madurez futbolística para sacarle provecho a todo lo que tiene. Hay que trabajarlo para que sobre todo pueda saber contenerse y todo ese tipo de cosas”, dijo el Coke a RedGol.

Coke Contreras y la figura de Clemente Montes

Recordado por su talento y pegada, el Coke Contreras analizó el momento de Clemente Montes. Junto con pedir que se quede para seguir brillando en Copa Libertadores, analizó las condiciones del canterano cruzado.

“Montes es un jugador que tiene las condiciones para dar mucho y ya lo tienen que haber visto seguro (en el extranjero). Que siga demostrando todo lo que tiene en habilidad, potencia, lo que es el cabezazo y definir bien la jugada”, lanzó.

Publicidad

Publicidad

Es más, siempre con la experiencia en cancha, Contreras llamó a pulir una característica esencial en el jugador cruzado. Para el Coke, Montes “es un jugador que claro, a veces intenta en el uno contra uno, y no es tan efectivo”.

ver también Miguelito le responde a sus haters por apoyar a U Católica: “Son fans frustrados, en el fondo me aman”

“En U Católica tienen que ganar en ello para ser el jugador desequilibrante que que yo me imagino que puede llegar a ser”, cerró. Ahora en la dirigencia cruzada tendrán la última palabra en este mercado invernal.