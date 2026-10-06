Pronósticos Antofagasta vs Universidad de Chile: la U quiere tomar ventaja en el norte

Pronósticos: Antofagasta vs Universidad de Chile
Deportes Antofagasta y Universidad de Chile abrirán la llave de cuartos de final de la Copa Chile 2026 este miércoles 7 de octubre, a las 19:00 horas, en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán.
El CDA viene de vencer a Rangers de Talca en la Primera B y se mantiene en la pelea por el ascenso: está quinto con 41 puntos. En la copa, los Pumas superaron a Deportes Iquique en los octavos de final, con un global de 5-2. La U, por su parte, dejó en el camino a Everton tras ganar el primer partido por 1-0 e igualar 1-1 en la revancha.
En la previa del juego, nuestro analista te acerca los mejores pronósticos para Antofagasta vs Universidad de Chile, para que consideres antes de realizar tus apuestas.
La ida promete emociones para los dos equipos
En tres de los últimos cuatro partidos de Deportes Antofagasta, se cumplió el mercado de “ambos equipos anotan”.
En seis de los ocho encuentros anteriores de Universidad de Chile, también marcaron ambos conjuntos.
Ambos equipos anotarán: Si – 1.78 en 1xbet
Una tendencia clara: goles rápidos tras el descanso
En tres de las cuatro localías del CDA en la Copa Chile 2026, se registró al menos un gol durante los primeros 15 minutos del segundo tiempo.
Del mismo modo, en tres de las cuatro salidas de casa de la U en la competencia, también hubo goles en ese tramo de la segunda mitad.
Intervalo de gol (46-60 Mins): Si – 2.65 en 1xbet
Más de nueve córners entre el CDA y la U
En cinco de los ocho compromisos de los Pumas en el certamen, se registraron más de nueve córners. En cinco de los ocho cotejos del Romántico Viajero, también hubo al menos 10 tiros de esquina.
Total de saques de esquina: Más de 9.5 – 1.84 en 1xbet
Cuotas: Antofagasta vs Universidad de Chile
El análisis de Antofagasta vs Universidad de Chile no se limita al mercado del ganador: goles, ambos equipos anotan y tiros de esquina ofrecen distintas alternativas para seguir el partido. Puedes conocer cuáles son las mejores apps de apuestas deportivas para elegir los mercados y cuotas más destacadas.
Historial de Antofagasta vs Universidad de Chile: últimos partidos
- Antofagasta 1-1 Universidad de Chile (Campeonato Nacional 2022)
- Universidad de Chile 2-1 Antofagasta (Campeonato Nacional 2022)
- Universidad de Chile 2-2 Antofagasta (Campeonato Nacional 2021)
- Antofagasta 1-2 Universidad de Chile (Campeonato Nacional 2021)
- Universidad de Chile 3-1 Antofagasta (Campeonato Nacional 2020)