Pronósticos Antofagasta vs Universidad de Chile: la U quiere tomar ventaja en el norte

RedGol presenta los mejores pronósticos para apostar en Antofagasta vs Universidad de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile.

Nuestros picks Pronósticos: Antofagasta vs Universidad de Chile Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico Ambos equipos anotarán: Si Antofagasta cumplió el “ambos anotan” en tres de sus últimos cuatro partidos, mientras Universidad de Chile registró esta tendencia en seis de sus ocho encuentros anteriores. 1xBet 1.78 Pronóstico Intervalo de gol (46-60 Mins): Si En tres de las cuatro localías de Antofagasta y en tres de las cuatro visitas de Universidad de Chile en Copa Chile, hubo al menos un gol durante los primeros 15 minutos del segundo tiempo. 1xBet 2.65 Pronóstico Total de saques de esquina: Más de 9.5 Antofagasta superó los nueve córners en cinco de sus ocho partidos de Copa Chile, mientras Universidad de Chile alcanzó al menos 10 tiros de esquina también en cinco de sus ocho presentaciones. 1xBet 1.84 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Deportes Antofagasta y Universidad de Chile abrirán la llave de cuartos de final de la Copa Chile 2026 este miércoles 7 de octubre, a las 19:00 horas, en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán.

El CDA viene de vencer a Rangers de Talca en la Primera B y se mantiene en la pelea por el ascenso: está quinto con 41 puntos. En la copa, los Pumas superaron a Deportes Iquique en los octavos de final, con un global de 5-2. La U, por su parte, dejó en el camino a Everton tras ganar el primer partido por 1-0 e igualar 1-1 en la revancha.

En la previa del juego, nuestro analista te acerca los mejores pronósticos para Antofagasta vs Universidad de Chile, para que consideres antes de realizar tus apuestas.

La ida promete emociones para los dos equipos

En tres de los últimos cuatro partidos de Deportes Antofagasta, se cumplió el mercado de “ambos equipos anotan”.

En seis de los ocho encuentros anteriores de Universidad de Chile, también marcaron ambos conjuntos.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.78 en 1xbet

Una tendencia clara: goles rápidos tras el descanso

En tres de las cuatro localías del CDA en la Copa Chile 2026, se registró al menos un gol durante los primeros 15 minutos del segundo tiempo.

Del mismo modo, en tres de las cuatro salidas de casa de la U en la competencia, también hubo goles en ese tramo de la segunda mitad.

Intervalo de gol (46-60 Mins): Si – 2.65 en 1xbet

Más de nueve córners entre el CDA y la U

En cinco de los ocho compromisos de los Pumas en el certamen, se registraron más de nueve córners. En cinco de los ocho cotejos del Romántico Viajero, también hubo al menos 10 tiros de esquina.

Total de saques de esquina: Más de 9.5 – 1.84 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Antofagasta vs Universidad de Chile Cuotas ofrecidas por 1xBet Antofagasta 4.30 1xBet Empate 3.50 1xBet Universidad de Chile 1.78 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

El análisis de Antofagasta vs Universidad de Chile no se limita al mercado del ganador: goles, ambos equipos anotan y tiros de esquina ofrecen distintas alternativas para seguir el partido. Puedes conocer cuáles son las mejores apps de apuestas deportivas para elegir los mercados y cuotas más destacadas.

Historial de Antofagasta vs Universidad de Chile: últimos partidos