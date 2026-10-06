Chile vs México: sigue el minuto a minuto del último amistoso de la Roja

El equipo de Nicolás Córdova afronta el último duelo en la gira por Norteamérica, con un ambiente marcado por la salida de Marcelino Núñez.

La selección chilena sale a enfrentar el último amistoso de la fecha FIFA, donde desde las 23.30 horas chocará ante la selección de México bajo el mando de Nicolás Córdova.

La Roja llega con un ambiente con mucha tensión, luego de perder ante Canadá y Estados Unidos, además de la polémica salida de Marcelino Núñez que quebró el camarín.

Con un cuestionado entrenador interino, además con una gira donde se ha sacado poco en limpio, Chile intentará sumar su primer triunfo en estos amistosos.

La Roja juega su último amistoso ante México. Foto: Kevin Raposo/Photosport

ver también ¿Va por TV abierta? Dónde ver a Chile vs México en el último amistoso de fecha FIFA

Revisa el minuto a minuto: