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Selección chilena

“Ningún técnico serio va a venir”: candidato a presidente de la ANFP es pesimista con DT para la Roja

Jorge Yunge, quien busca ser la continuidad de Pablo Milad en la ANFP, señaló que será difícil convencer a un DT de renombre para que llegue a la selección chilena por la separación que habrá el 2027 con la Federación.

Por Felipe Escobillana

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La selección chilena se mantiene bajo un largo interinato de Nicolás Córdova
© ANFPLa selección chilena se mantiene bajo un largo interinato de Nicolás Córdova

El hincha de la selección chilena está muy ilusionado con el nuevo entrenador, que comandará la ilusión de volver a un Mundial luego de 16 años. Sin embargo, siempre hay frenos.

En esta ocasión viene de Jorge Yunge, candidato a ser la continuidad de Pablo Milad en las próximas elecciones que se realizarán el 19 de noviembre y que será el punto inicial para escoger al nuevo DT.

Hace tres meses Yunge, de pocas palabras públicas, dio una entrevista en La Tercera. En aquella ocasión fue claro en señalar su pesimismo respecto al próximo seleccionador nacional.

¿Por qué tan negativo? El próximo ganador de las elecciones presidirá la ANFP (los clubes) y la Federación de Fútbol (la selección), pero no por mucho tiempo. Esto debido a que se deben separar ambas entidades a fines del 2027.

Jorge Yunge, candidato a presidente de la ANFP

Jorge Yunge, candidato a presidente de la ANFP

“Ningún técnico serio va a venir a la Roja”

Se mantendrá el directorio de la ANFP, pero se debe escoger una nueva directiva de Federación. Y por eso Yunge declaró que eso puede ser fatal para escoger un entrenador importante.

“Su mandato nos va a durar hasta diciembre del próximo año. Y van a tener que llamar una elección. ¿Y dónde está el problema principal? Ningún técnico serio, bueno, profesional, que queramos para la Roja, va a venir“, señaló en esa entrevista.

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Siguió en esa línea. “Ya se vienen los amistosos de fin de año y las eliminatorias el próximo año. Es difícil traer a alguien de renombre, porque ese técnico difícilmente aceptará sin saber quién va a ser su jefe o su socio durante los próximos cuatro años”.

Consultado por la posibilidad de convencer a Manuel Pellegrini, prefirió irse por el desvío. “A quién no le gustaría que llegara a la Selección, pero hay otra gente a cargo de llevar adelante ese proceso”, manifestó.

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