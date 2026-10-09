Jorge Aravena se refirió al complejo calendario que se le viene a los cruzados luego de la suspensión ante Audax Italiano.

La suspensión del Universidad Católica vs Audax Italiano dejó muy complicados a los cruzados. Y es que con esto en la precordillera cumplirán varios días sin fútbol oficial, justo cuando más ritmo de competencia necesitan para luchar por el Chile 2 de la próxima Copa Libertadores 2026.

Si queremos encontrar el último partido por la Liga de Primera 2026 de la UC hay que retroceder al 12 de septiembre, cuando superaron como visitantes a Palestino por 3-2 en La Cisterna por la fecha 23.

Además, si consideramos los duelos que jugaron ante La Calera por la Copa Chile (23 y 26 de septiembre), Católica apenas habrá jugado dos partidos oficiales en 44 días. Hablamos de un mes y medio con solo dos compromisos por los puntos.

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Dan la solución al poco fútbol de Universidad Católica

Uno que alzó la voz al respecto fue un emblema cruzado como Jorge Aravena, quien en charla con RedGol aseguró que “Católica tiene que buscar partidos amistosos en Argentina, Perú, Bolivia… donde sea. Hay que jugar partidos de alto rendimiento para mantener la condición física. Esa puede ser una buena alternativa”.

Universidad Católica recién volverá a jugar por los puntos ante La Calera el 25 de octubre. | Foto: Photosport.

“En el fútbol profesional es difícil tener una excusa como ‘hace mucho tiempo que no juego’. Hay que prepararse para cuando toque entrar”, concluyó el Mortero.

Cabe recordar que el próximo fin de semana no habrá fútbol en la Liga de Primera, ya que se jugará la final de la Copa de la Liga. Dicho esto, la UC recién volverá a la acción el 25 de octubre cuando visite a Unión La Calera.

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En síntesis