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Emergencia

Mario Lepe cuenta que se salvó de milagro del aluvión de San Carlos de Apoquindo: “Fue increíble”

El ídolo de Universidad Católica señaló que se alcanzó a ir antes de que se produjera el aluvión en San Carlos de Apoquindo.

Por Carlos Silva Rojas

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Mario Lepe habló sobre el aluvión en San Carlos de Apoquindo.
© PhotosportMario Lepe habló sobre el aluvión en San Carlos de Apoquindo.

Las intensas lluvias que afectaron este jueves a la Región Metropolitana causaron serios estragos, sobre todo en la zona de San Carlos de Apoquindo, donde un fuerte aluvión genera caos en Las Condes.

El desborde del canal San Carlos generó estragos, y por la calle General Blanche bajó gran parte del torrente y lodo. Todo muy cerca del estadio Claro Arena de Universidad Católica.

El elenco cruzado informó que el recinto no se vio afectado por el desastre natural, sin embargo, el partido de la UC de este sábado ante Audax Italiano en el recinto precordillerano corre riesgo de ser suspendido.

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Mario Lepe cuenta que se salvó del aluvión de milagro

Mario Lepe, actual Coordinador Técnico del Área de Captación de Universidad Católica e ídolo del club, conversó con RedGol sobre lo sucedido en las cercanías del Claro Arena y contó que se salvó de vivir el aluvión de “milagro”.

“Bajé 5 minutos antes del desastre. Yo pasé por el lugar donde se produjo el aluvión unos 5 minutos antes. Hubo una lluvia tipo caribeña (antes del desborde), 10 veces más fuerte, fue increíble, nos asomamos todos a mirar el agua por la ventana“, dijo Lepe.

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Además, la leyenda de la UC contó que no ocurrió absolutamente nada en el Claro Arena y que los jugadores estaban en el Complejo Raimundo Tupper cuando se produjo el aluvión.

Todos están bien. En el complejo San Carlos y en el estadio no pasó nada. Fue un poco más abajo del estadio todo el problema“, reveló Lepe.

Por ahora, no hay novedades sobre el desarrollo del partido entre Universidad Católica y Audax Italiano, pactado para jugarse este sábado en el Claro Arena.

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El partido entre Universidad Católica y Audax Italiano se jugará este sábado 10 de octubre, a partir de las 20:00 horas, en el Claro Arena.

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