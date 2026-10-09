Es español, desde 2025 trabaja en un poderoso club de Arabia Saudita y tuvo hasta una experiencia larga como comentarista deportivo en televisión, además de haber sido ayudante de un DT que hace poco dirigió a Universidad de Chile. ¡Esta es su historia!

Gracias a Claudio Borghi en el programa Todos Somos Técnicos se supo el nombre de Borja de Matías, el gran favorito para reemplazar a José María Buljubasich en la gerencia deportiva de Universidad Católica. El Bichi destapó al candidato que tiene el directorio de Cruzados SADP.

El Bichi lanzó a este europeo de vasta experiencia en el fútbol, donde incluso fue comentarista deportivo. Ejerció durante más de tres años en DirecTV Sports, hoy en día llamado DSports. Antes de su bagaje televisivo, trabajó en Independiente de Avellaneda en Argentina.

Allí fue parte del cuerpo técnico de Mauricio Pellegrino entre agosto de 2015 y junio de 2016. Al tiempo de eso, el DT fue entrenador de Universidad de Chile. Eso sí, el recorrido de Borja de Matías es mucho más extenso: trabajó en el Deportivo Alavés de su país natal.

José María Buljubasich fue gerente deportivo de Cruzados SADP durante 16 años. (Javier Torres/Photosport).

También fue veedor del Chicago Fire en la Major League Soccer de Estados Unidos, donde llegó a ser jefe del departamento. Aunque después de eso volvió a labores de campo: fue asistente técnico del Sporting Gijón, también en el balompié español. Desde 2023 a 2025, fue ojeador de talento emergente en el Newcastle United de Inglaterra.

Borja de Matías en su época en el Deportivo Alavés.

El dato de Bichi Borghi fue profundizado por Gonzalo Fouillioux en Balong Radio. “Marko Biskupovic era el único chileno en carrera por el puesto y no va a venir. Hay un 99 por ciento de posibilidades de que el escogido sea extranjero”, afirmó el periodista.

ver también Católica activa plan de contingencia tras suspensión de partido con Audax por aluvión

Borja de Matías suma bonos en Universidad Católica para suceder a Buljubasich

Mientras se define si Borja de Matías será quien reemplace a José María Buljubasich en la Universidad Católica, el español desarrolla su trabajo en Arabia Saudita. Allí ocupa un cargo muy similar al que desempeñó en el Newcastle de Inglaterra.

Es el director del talento emergente en Al Qadsiah, que últimamente ha desembolsado fortunas por varios de sus refuerzos: pagó casi 62 millones de euros a la Atalanta de Italia para fichar al argentino-italiano Mateo Retegui. Y desembolsó 61 millones de esa divisa por el neerlandés Tijani Reijnders del Manchester City.

Otro que significó un gasto importante fue el argentino Ezequiel Fernández, quien arribó a cambio de 19 millones de la divisa europea desde Boca Juniors de Argentina. Aunque fue transferido en 25 millones de esa moneda al Bayer Leverkusen de Alemania. El tiempo dirá si Borja de Matías desembarca en el Claro Arena. Pero todo indica que sí…

ver también Aluvión en Las Condes: Católica arriesga perder Claro Arena por meses tras aviso de Gobierno

Así va Universidad Católica en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Universidad Católica es escolta de Colo Colo, aunque está a 12 puntos del líder en la Liga de Primera 2026. Eso sí, pelea palmo a palmo por el Chile 2 con Universidad de Chile, que tiene sus mismas 42 unidades.