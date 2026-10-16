La dirigencia de Cruzados sigue en la búsqueda del reemplazante de José María Buljubasich, reduciendo la lista de posibles candidatos.

En Universidad Católica deben tomar una decisión importante pensando en el futuro deportivo del club. Pesa a que ya pasaron casi dos meses de su adiós, en la UC todavía no dan con el reemplazante de José María Buljubasich para el cargo de gerente deportivo.

Esta elección no se debe tomar a la ligera, ya que se trata de un puesto que por 16 años tuvo al ex arquero como responsable. Sin embargo, ya estamos en octubre, por lo que de una u otra manera hay que comenzar a apurar las cosas de cara al 2027.

En se sentido, en las últimas horas trascendió que dos nombres fueron descartados por la dirigencia de Cruzados, donde a base de evaluación de distintos perfiles, nacionalidades y profesiones han ido estudiando su elección.

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Los dos nombres que Universidad Católica descartó

De acuerdo a información entregada por La Tercera, la mesa que preside Matías Claro descartó los nombres del español Borja de Matías y del argentino Franco Costanzo para el cargo de gerente deportivo.

El español Borja de Matías no corre más para ser el gerente deportivo de Universidad Católica. | Foto: Archivo.

Según el mencionado medio, la opción de Borja de Matías no prosperó a pesar de su experiencia en clubes como Newcastle United, Sporting de Gijón, Deportivo Alavés, Chicago Fire, Independiente y Al-Qadsiah. Si bien integró una lista preliminar, nunca llegaron a entrevistarlo.

Por su parte lo de Franco Costanzo tampoco perduró. El ex arquero tras su retiro se dedicó a la gestión deportiva, llegando incluso a realizar funciones relacionadas con scouting en el Basilea de Suiza.

El próximo lunes 26 de octubre se realizará una reunión de directorio en Cruzados, donde se espera definir por fin el nuevo nombre que reemplace a Buljubasich. Por lo menos a esa reunión los nombres de Borja de Matías y Franco Costanzo ya no estarán en competencia.

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En síntesis