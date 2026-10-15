El ídolo de Universidad de Chile tendrá su partido homenaje este sábado 17 de octubre en La Florida.

Matías Rodríguez tendrá la despedida que merece junto a varios de los nombres que marcaron una época en Universidad de Chile. Este sábado 17 de octubre se realizará “La Huella Eterna“.

El partido homenaje al histórico lateral azul, con transmisión exclusiva por MegaGO desde el Estadio Bicentenario de La Florida, reuniendo a excompañeros, figuras del fútbol nacional, familiares y amigos del defensor argentino.

Las figuras que estarán en “La Huella Eterna”

El encuentro contará con varios referentes de Universidad de Chile, entre ellos Sergio Vargas, Gustavo Canales, Diego Rivarola, Marcelo Díaz, José Rojas, Luis Musrri y Gustavo Lorenzetti.

También fueron anunciados otros exjugadores y figuras del fútbol, como Sebastián Beccacece, Gonzalo Jara, Joaquín Larrivey, Lorenzo Reyes, Osvaldo González, Rafael Olarra, Mauricio Victorino, Juan Manuel Olivera, Felipe Seymour, Marcos González y Nico Peric, entre muchos más.

La transmisión estará a cargo de MegaGO, con Marcelo González en el relato, Diego Sánchez en los comentarios y Matías Canessa desde el campo de juego.

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Matías Rodríguez y una historia inolvidable con la U

Rodríguez fue protagonista de una de las etapas más exitosas de Universidad de Chile, disputó 339 partidos y marcó 57 goles, registros que lo convirtieron en el defensa más goleador en la historia de la institución.

Además, fue una pieza clave en la Copa Sudamericana 2011, uno de los hitos más importantes del fútbol azul.

Su último encuentro con la camiseta de la U se disputó sin público por la pandemia de COVID-19. Por eso, el homenaje representa una oportunidad especial para que los hinchas puedan despedirlo presencialmente y agradecerle por su legado.

En resumen…