Descubre los mejores pronósticos para el Arsenal vs Manchester City por la Premier League. Analizamos cuotas, estadísticas y alineaciones para tus apuestas.

Los pronósticos de Arsenal vs Manchester City prometen emociones en uno de los duelos más esperados de la temporada. Los Gunners buscan mantener su invicto en casa ante un rival herido.

Este domingo 29 de noviembre, el Emirates Stadium será el escenario para este choque por la jornada 12 de la Premier League. El partido comenzará a las 13:30 horas (hora de Chile), con el liderato y la recuperación en juego.

Nuestros picks Pronósticos: Arsenal vs Manchester City Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico Resultado del partido: Arsenal El Arsenal ganó todos sus partidos de liga en casa y llega respaldado por su solidez defensiva. Enfrente tendrá a un Manchester City que atraviesa su peor racha de la temporada y puede sufrir ante la presión local. 1xbet 1.95 Pronóstico Total de goles: Más de 2.5 + Ambos equipos anotarán: Sí El Manchester City cuenta con el ataque más peligroso de la liga y solo se quedó sin marcar en una de sus primeras 11 jornadas. La posible ausencia del arquero titular del Arsenal y el potencial ofensivo de ambos anticipan un duelo con goles en las dos áreas. 1xbet 2.00 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Arsenal vs Manchester City

Arsenal ha ganado sus cinco partidos como local en la Premier League esta temporada.

ha ganado sus cinco partidos como local en la esta temporada. Manchester City registra solo una victoria en sus últimos siete encuentros en todas las competiciones.

registra solo una victoria en sus últimos siete encuentros en todas las competiciones. La apuesta de más de 2.5 goles y ambos anotan se cumplió en ocho de los últimos 10 partidos del City.

David Raya es duda en el arco local, lo que podría darle la titularidad a Kepa Arrizabalaga.

Cuotas 1X2 Cuotas: Arsenal vs Manchester City Cuotas ofrecidas por 1XBET Arsenal 1.95 1XBET Empate 4.50 1XBET Manchester City 3.70 1XBET Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Arsenal vs Manchester City

El equipo de Mikel Arteta llega en un momento sólido, especialmente en el Emirates Stadium. Los londinenses ostentan la mejor defensa del torneo, permitiendo solo 0.85 goles esperados por partido, aunque han mostrado ciertas dudas defensivas en sus últimos juegos.

Por su parte, el cuadro de Enzo Maresca atraviesa un bache inusual. Con tres partidos consecutivos sin ganar, los Ciudadanos necesitan sumar para no alejarse más de la cima. A pesar de su mal momento, mantienen el ataque más letal de la liga.

Nuestra apuesta segura: Triunfo local

El desempeño impecable del Arsenal en casa respalda esta selección. Los londinenses han convertido su estadio en una fortaleza, ganando todos sus duelos de liga allí. Además, enfrentan a un rival que vive su peor racha de la campaña y que ha mostrado vulnerabilidad ante la presión alta.

Considerando la solidez defensiva local y las falencias del visitante en las transiciones, esta cuota ofrece un excelente valor para los apostadores.

Apuesta 1 | Resultado del partido: Arsenal – 1.95 en 1xbet

Apuesta de valor: Más de 2.5 goles y ambos anotan

Aunque el local tiene la mejor defensa, la posible ausencia de su portero titular abre opciones. El ataque del equipo de Manchester es el más peligroso de la liga, habiendo fallado en anotar solo una vez en 11 jornadas.

Los últimos enfrentamientos directos y la tendencia reciente de ambos equipos sugieren un duelo abierto. Esta combinada presenta una rentabilidad atractiva dado el potencial ofensivo en la cancha.

Apuesta 2 | Total de goles: Más de 2.5 + Ambos equipos anotarán: Si – 2.00 en 1xbet

Para realizar apuestas en la Premier League con mayor criterio, es importante conocer los mercados disponibles y las cuotas que ofrecen las principales casas de apuestas del país.

Alineaciones probables en Arsenal vs Manchester City

Arsenal: Arrizabalaga, Calafiori, Gabriel, Konsa, Timber, Rice, Guimaraes, Eze, Odegaard, Madueke, Havertz.

Arrizabalaga, Calafiori, Gabriel, Konsa, Timber, Rice, Guimaraes, Eze, Odegaard, Madueke, Havertz. Manchester City: Donnarumma, Gvardiol, Guehi, Dias, Khusanov, Bouaddi, Anderson, Doku, Foden, Ndiaye, Haaland.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Arsenal vs Manchester City

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Arsenal vs Manchester City? Arsenal es el favorito debido a su racha perfecta como local y el bajo rendimiento reciente de su rival.

¿A qué hora y dónde ver el partido? El encuentro se disputará en el Emirates Stadium a las 13:30 horas (hora de Chile).

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido? La cuota de 2.00 para la opción de más de 2.5 goles y que ambos anoten destaca como la de mayor valor.

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