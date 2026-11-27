El entrenador de Colo Colo aseguró que si bien es importante cerrar de local con un triunfo este año, también lo es superar a O’Higgins en la semifinal de la Copa Chile.

Colo Colo regresará al ruedo este sábado para recibir a Deportes La Serena en el Estadio Monumental, donde espera seguir con su buen cierre de año tras vencer a Universidad Católica a pesar de que la estrella 35 ya es una realidad.

Sin embargo, este choque ante los papayeros es mirado de manera distinta. Y es que posterior a este duelo los albos verán acción en la Copa Chile, donde enfrentarán en semifinales a O´Higgins el miércoles 2 de diciembre en Rancagua y el jueves 10 en un recinto todavía por definir.

El propio Fernando Ortiz así lo siente, transparentando sin muchos problemas que este sábado con La Serena tiene en mente parar un equipo mixto entre titulares y jugadores que no han visto muchos minutos en este año.

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Ortiz confirma un Colo Colo mixto ante La Serena

El argentino declaró en conferencia de prensa que “el día de mañana voy a alternar algunos jugadores a mi consideración. Me gustaría ver algunos futbolistas que quizás no vienen teniendo minutos durante todo el año”.

“Estamos pensando también un poco sinceramente en la ida de la Copa Chile entre semana. Entonces, voy a optar por un mix de jugadores”, agregó el Tano.

Sobre la incertidumbre del partido de vuelta ante O’Higgins por no poder usar el Monumental, el DT albo sostuvo que “la verdad que es un tema que me preocupa porque al no estar en nuestra casa y ser local en otros estadios de los cuales se nos van cerrando alternativas, sí me preocupa”.

“Existen otras posibilidades donde las tenemos que evaluar y sentirnos a gusto en el campo donde nosotros vayamos a jugar, pero es algo que en nuestro fútbol chileno es impredecible, es increíble. Pero bueno, seguiremos adaptándonos a esta circunstancia”, concluyó.

¿Cuándo juega Colo Colo ante Deportes La Serena?

Albos y papayeros se verán las caras este sábado 28 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis