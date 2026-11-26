Duro mazazo para los albos con miras a su último encuentro como local, por Liga de Primera. El próximo martes también deberán defenderse vía telemática.

Colo Colo enfrentará a Deportes La Serena este sábado 28 de noviembre, a las 20.30 horas en el Estadio Monumental. Y para lo que será el duelo en casa por Liga de Primera, hay malas noticias para el Cacique.

“Los albos jugarán con aforo reducido el partido ante Deportes La Serena. Las autoridades autorizaron solo 30 mil personas, producto de los fuegos artificiales que se lanzaron en el pasado encuentro ante Universidad Católica”, informó Cristián Alvarado, periodista de Radio ADN.

Justamente, en el Clásico del domingo pasado se registraron bombas de estruendo y fuegos de artificio que obligaron a parar el partido por momentos. El juez José Cabero no perdonó y consignó todo en su informe.

¿Más castigos? Colo Colo es citado

José Cabero fue lapidario a la hora de acusar en su informe los incidentes de hinchas de Colo Colo en el pasado Clásico, pese a las advertencias para que no ocuparan bengalas y fuegos artificiales. El escrito del árbitro puede traer más coletazos.

/Photosport

“Entre el minuto 37 y 42 se encienden bengalas, bombas de humo, bombas de estruendo y se lanza una cantidad indeterminada de pirotecnia desde los sectores Cordillera y Arica, a pesar de las advertencias realizadas por altoparlantes”, consignó el juez.

Sumado a eso, en su informe dice que “en el minuto 47 se lanzan bombas de estruendo desde el sector Lautaro” y “en el minuto 90 se encienden bengalas y fuegos artificiales en el sector Cordillera“.

ver también Colo Colo proyecta el retorno de la Noche Alba para presentar el plantel para 2027

Ahora el Cacique deberá defenderse para evitar más castigos tanto deportivos como económicos. Colo Colo comparecerá ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP, de manera telemática, el próximo martes 1 de diciembre.