El polifuncional jugador de Deportes La Serena, cuyo hermano mayor es un mediocampista del Liverpool de Inglaterra, resumió su opinión del balompié criollo, lo que ha disfrutado el año y reveló un desconocido acuerdo con su club para extender el vínculo.

Colo Colo se consagró campeón de la primera división del fútbol chileno, aunque todavía le restan dos partidos por jugar. Y uno de ellos será en casa ante Deportes La Serena, cuadro que ha tenido un segundo semestre de rendimiento muy positivo. Al punto que está cerca de clasificar a una copa internacional.

En ese contexto, hay un jugador que ha sido muy importante para Felipe Gutiérrez durante 2026. Se trata de un volante de contención surgido en las inferiores de Argentinos Juniors. Aunque muchas veces fue líbero en esta campaña.

Las referencias son para Francis Mac Allister, quien llegó a inicios de este año al cuadro Papayero. El hermano de Alexis, volante del Liverpool que ganó el Mundial de Qatar 2022 con Argentina, le concedió una entrevista a Todos Somos Técnicos.

Alexis Sánchez intenta quitarle la pelota a Alexis Mac Allister, hermano de Francis y de Kevin. (Adrian Macias/Mexsport/Photosport).

Allí habló de varios temas. Entre otros, de la visión que tiene en torno al balompié criollo. “El fútbol argentino en sí es más intenso y friccionado. En esas cuestiones inciden un poco los campos de juego, en Argentina son un poco más rápidos. Acá en general cuesta encontrar ese tipo de cancha”, aseguró Francis Mac Allister.

Francis Mac Allister va a la marca de Lucas Assadi, quien emigró al AIK Solna de suecia. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“El Monumental me han dicho que está muy bien. Chile cuenta con gran riqueza técnica de los jugadores, pero lo que falta un poco es la fricción y la competitividad, que acá lo vi más que nada en los jugadores de equipo grande. Es una liga muy linda para jugar, desarrollarse”, añadió el exjugador de Rosario Central.

Y prosiguió con otro punto positivo de la liga chilena. “A su vez, también tiene una dinámica muy competitiva. Con 16 equipos siempre peleas por algo, es difícil estar sin pelear nada. Tiene varios condimentos que me gustan, lo estoy disfrutando”, manifestó el “4” de los granates, quien termina contrato a fines de esta temporada.

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Mac Allister aborda su futuro en el fútbol chileno en la previa de visitar a Colo Colo

Francis Mac Allister tiene chances de seguir en el fútbol chileno, aunque hoy en día su energía está en el partido ante Colo Colo del sábado 28 de noviembre a las 20:30 horas. También en cerrar la temporada con Deportes La Serena, que tiene prioridad en la negociación.

“Estoy muy contento, me encuentro en un lugar donde me siento valorado. Que es algo importante para un jugador profesional. Estamos contentos con mi novia, disfrutamos el día a día. Veremos lo que pasa al final del torneo. El foco está puesto en el sábado y en meternos en copa internacional”, reveló el polifuncional futbolista.

Añadió que “sería un sueño para toda la ciudad. Algo que nunca logró el club y sería empezar a escribir esa historia. Luego veremos qué sucede. El club tiene una opción y si no la ejecuta, volveré a ser jugador libre”. Todavía no hay luces de si los granates activarán esa cláusula.

“Salí de Argentinos Juniors rescindiendo el contrato. Veremos, ya estoy acostumbrado a la incertidumbre de los mercados de pases que suele manejar el jugador de fútbol”, cerró Francis Mac Allister, siempre en el programa estrella de TNT Sports.

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