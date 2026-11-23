La lucha por clasificar al certamen internacional está que arde y hay varios clubes peleando por entrar al torneo.

De infarto. Así está la pelea por clasificar a la Copa Sudamericana 2027, ya que son 7 los equipos que disputan palmo a palmo por los tres cupos que entrega la Liga de Primera para el certamen.

A falta de dos fechas para el final del torneo, no hay claridad sobre los clubes que defenderán a Chile en el segundo torneo internacional en importancia que organiza la Conmebol.

Entre los 7 equipos que disputan la clasificación, hay apenas seis puntos de diferencia, con dos fechas por jugarse. Deportes Limache (40), Everton (40), Deportes La Serena (40), Deportes Concepción (39), Palestino (38), Ñublense (38) y Huachipato (37) son los equipos en la pelea.

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La fecha 29 puede definir a clasificados a la Copa Sudamericana

En casi todos los partidos de la fecha 29 hay un equipo en la pelea por la Copa Sudamericana. Por ejemplo, Limache visita a Coquimbo Unido (ya clasificado a la Copa Libertadores), con la obligación de ganar para seguir compitiendo.

La Serena, que jamás en su historia ha jugado un torneo internacional, tiene que visitar al campeón Colo Colo en el Monumental. Requiere sumar para llegar a la fecha final con opciones.

Huachipato, que tiene una mínima chance, visita a Universidad Católica en el Claro Arena. Concepción, en tanto, recibe a Universidad de Chile en Collao, apretado tras el magro empate con los acereros de la pasada jornada.

Huachipato y Deportes Concepcion empataron en el CAP. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

Everton, que suma tres fechas seguidas sin ganar, juega ante un equipo que está complicado con el descenso, como O’Higgins. Los dos necesitan los puntos. En la misma situación de los Ruleteros está Palestino, que se mide ante el complicado Audax Italiano.

Por último, Ñublense recibe en Chillán a otro elenco que está peleando por mantenerse en Primera como Cobresal.

La fecha 29 de la Liga de Primera tendrá a todos los partidos con algo en disputa, por lo que se espera que sea muy entretenida.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera