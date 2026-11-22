Ambos elencos están fuera clasificación al torneo internacional. Eso sí, los acereros la tienen más difícil tras el 0-0 con un penal perdido incluido.

Deportes Concepción no se baja de la lucha por ir a Copa Sudamericana y sacó adelante un duro partido en su visita a Talcahuano. Los lilas igualaron 0-0 ante Huachipato, otro que también tiene el torneo internacional como objetivo.

En duelo de rivales directos, ninguno de los dos supo sacarse ventajas en el CAP de Talcahuano. Eso sí, los locales tuvieron la ocasión más clara, pero el portero Nicolás Araya se lució en el Conce.

Corría el minuto 53 y el juez Claudio Díaz pitó penal a favor de los acereros. Lionel Altamirano se paró desde los 12 pasos, pero el meta visitante atajó y desató la euforia en la numerosa hinchada lila.

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Tabla Liga de Primera: se ilusiona Concepción

Luego del 0-0 ante Huachipato, que terminó con Fausto Grillo expulsado, Deportes Concepción quedó cerca de posiciones de Copa Sudamericana. Por su parte, los acereros se alejan del objetivo que pelean numerosos clubes.

Nicolás Araya, portero lila que tapó un penal clave en el segundo tiempo, alzó la voz. El meta dijo que fue “difícil jugar acá, ellos tienen opción de meterse ahí y rescatamos un punto con un jugador menos“.

“Contento por sumar, feliz por lo grupal, en la semana nos sacamos la mugre y trabajamos siempre para el objetivo en esta recta final”, valoró el portero que fue padre el día anterior.

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Ahora el Conce deberá descontar el punto que le lleva Everton en la tabla. Los viñamarinos por ahora agarran el último cupo a Copa Sudamericana (podrían ser alcanzados por Deportes La Serena).

Concepción cierra su participación en Liga de Primera como local ante U de Chile y de visita con Limache. Por su parte, Huachipato visitará a U Católica y termina con Ñublense, de local.