Vicente Conelli salió a defenderse por el viral registro donde, junto a sus compañeros, le dicen de todo a Chupete. Dijo que el DT de San Luis es su referente como delantero.

Polémica entre Cobreloa y el DT de San Luis de Quillota, Humberto Suazo. Luego del título loíno que les dio el ascenso a Liga de Primera, el plantel celebró en el bus con cánticos dedicados a los canarios y su entrenador.

En un video en vivo publicado por Vicente Conelli, delantero loíno, se escuchan frases como “Un minuto de silencioooo, pa’l Chupete que está muerto” y “Que la chu…”. El propio jugador salió al paso a ofrecer disculpas tras viralizarse el registro.

“Quiero disculparme públicamente por el video live de Instagram que anda circulando, respecto a la celebración en el bus. La intención jamás fue insultar o dennigrar ni a San Luis ni a Humberto Suazo”, partió explicando.

La versión de Conelli por cánticos a Humberto Suazo

Siguiendo con su defensa tras los cánticos hacia Chupete, Vicente Conelli aclaró que respeta y admira la figura de Humberto Suazo. El hombre de Cobreloa se deshizo en elogios para el DT de San Luis.

“Para mí, que juego en su posición, es un referente en todo sentido y me duele que se haya mostrado esa imagen sobre mí, ya que desde que era chico veía sus jugadas y goles”, explicó.

Para finalizar, Conelli pidió que entiendan que “todo fue parte de la euforia y el “show” que se genera tras ganar un campeonato”. Hasta ahora, desde la verda de San Luis y Humberto Suazo no se han referido a la polémica.

Foto: IG Vicente Conelli.

Los canarios esperan rival en la liguilla del ascenso para las semifinales. En los duelo de ida de cuartos de final, hasta ahora Deportes Recoleta venció 3-1 a Wanderers y Copiapó igualó 1-1 ante Deportes Antofagasta. Resta por jugarse San Marcos vs Magallanes.

El post del arrepentimiento: