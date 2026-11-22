Capitán y figura de los bosteros se desmayó en TV y alertó a todo el equipo campeón. Horas después el club avisó cómo sigue su salud.

Preocupación en Boca Juniors, luego de que Leandro Paredes se desmayara durante una entrevista en vivo tras el título de Copa Sudamericana. El capitán y emblema del equipo cayó al piso mientras daba las gracias al equipo.

“Ahora disfrutar con los compañeros, agradecer por todo lo que vivimos…”, dijo el compañero de Carlos Palacios, quien al instante se desvaneció. Apelando a la ética, el canal DSports sacó rápidamente de pantalla la escena para atender al jugador.

Para tranquilidad de los hinchas bosteros y la selección argentina, el capitán de Boca se recuperó satisfactoriamente del hecho. Es más, posteriormente regresó donde sus compañeros para festejar el 2-0 y título ante Atlético Mineiro.

El video que preocupó a todo Boca Juniors

Ya recuperado físicamente, Leandro Paredes hasta ironizó con su desmayo. El capitán del campeón de Copa Sudamericana posteó mensajes aludiendo a su situación, luego de tensos momentos al desplomarse en una entrevista.

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“Somos campeones. Gracias a todos por los mensajes, fue solo un mareo por tantas vueltas juntas… Estamos bien, aguante Boca, hoy y siempre”, fueron parte de sus dichos.

Boca Juniors sigue festejando el título de Copa Sudamericana, el cual justamente tuvo a dos equipos chilenos protagonistas de su hazaña. Primero fue U Católica, quien lo eliminó de Copa Libertadores 2026, mandándolo en La Bombonera al torneo donde terminó monarca.

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Por otra parte está O’Higgins de Rancagua. Los celestes fueron el único equipo que tuvo contra las cuerdas al xeneize, ya que en 16 avos de final lo llevó hasta los penales en Copa Sudamericana, tras haberles ganado 1-0 en El Teniente.