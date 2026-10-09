Rodolfo Arruabarrena destacó el juego del equipo alternativo que dispuso en Boca para el empate vs Instituto, aunque lamentó el problema muscular de su capitán y máxima estrella. Eso sí, en la búsqueda de su reemplazante le abrió la chance a un surgido en Colo Colo.

En el partido previo a la semifinal de la Copa Sudamericana 2026, Boca Juniors sufrió la desafortunada lesión de Leandro Paredes. Fue en el empate 2-2 contra Instituto de Córdoba en condición de visitante. Y el capitán del equipo Xeneize duró apenas 15 minutos dentro del campo de juego.

Paredes había reemplazado a Milton Delgado cuando el cronómetro marcaba 55 minutos. Y poco después, el “5” sintió un pinchazo en la parte posterior de la pierna izquierda. De inmediato, el talentoso centrocampista hizo el gesto al banco de suplentes.

Por eso mismo, el exjugador de la AS Roma de Italia le dejó su lugar a Santiago Ascacíbar. “Lea tendrá que hacerse estudios, pero creo que al salir y por las caras, no he estado con él. Supongo que está descartado para el martes”, manifestó Rodolfo Arruabarrena, el entrenador boquense.

Así estaba Leandro Paredes tras la lesión muscular que sufrió. (Captura TNT Sports).

“Sería inapropiado sacar una conclusión o dar una opinión de Paredes. Me interesa el descanso, llegar a Buenos Aires, descansar y alimentarse bien. Ya prepararemos el partido del martes. Perdimos al capitán, al líder, pero tenemos con qué suplantarlo. Ya hemos pasado por estos momentos y siempre damos la cara”, añadió el Vasco Arruabarrena.

Tweet placeholder

El estratego boquense no quiso detenerse sólo en los lamentos. “Son bajas importantes, que uno no quisiera tener. Pero esto es fútbol, sabíamos que si hacíamos bien las cosas tendríamos muchos partidos. Obviamente los soldados se van cayendo. Lo importante es recuperarlos y a los que les toca la oportunidad, que lo aprovechen”, manifestó Arruabarrena.

“A los chicos los vi bien físicamente y bien con la pelota. Alarcón, Palacios, Caco Braida que hace mucho rato no jugaba. Tuvieron un buen rendimiento. Estoy conforme en líneas generales, siempre he dicho que quería un grupo. Y cuando aparece la oportunidad yo no mentiré, ellos lo han aprovechado”, afirmó el estratego Xeneize.

ver también Boca Juniors logra igualar vs Instituto con dos chilenos, pero recibe duro golpe para la semifinal de la Sudamericana

Arruabarrena piensa en Williams Alarcón por Paredes para el duelo de Boca vs Vasco por la Sudamericana

Para Rodolfo Arruabarrena, un chileno es carta de reemplazo a Leandro Paredes en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana ante el Vasco da Gama de Brasil. Aunque el DT de los Xeneizes sabe que la ausencia del campeón mundial en Qatar 2022 será muy pesada.

“Con diferentes características. Leandro es nuestro capitán, saben todo lo que genera tanto fuera como dentro del grupo. Hoy jugó Alarcón, el Chelo terminó bien. Tuvo algunos minutos el Ruso (Santiago Ascacíbar)”, afirmó el entrenador boquense, quien puso al chileno formado en Colo Colo como uno de los posibles sustitutos.

Williams Alarcón suma bonos para suplir a la figura de Boca ante Vasco da Gama. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Agregó que “ahí podemos armar un buen medio. Una cosa es hablar y otra cosa es demostrarlo. Pero estoy seguro de que tienen ganas, esperamos hacer un buen partido. Hay que seguir, es un mes cargado de partidos. Esperamos hacer buenos 90 minutos en nuestra cancha”.

“Tenemos que descansar bien, no tengo dudas de que el martes trataremos de hacer 90 minutos buenos ante un rival muy bueno. Hay que bajar un poco las pulsaciones y enfocarnos en el partido”, expuso también el otrora lateral izquierdo de Universidad Católica, donde fue campeón en 2010.

ROSARIO, ARGENTINA – SEPTEMBER 27: Rodolfo Arruabarrena head coach of Boca Juniors gestures during the 2026 Copa Argentina Round of 8 match between Racing Club and Boca Juniors at Estadio Gigante de Arroyito on September 27, 2026 in Rosario, Argentina. (Photo by Luciano Bisbal/Getty Images)

Y profundizó sobre la igualdad ante la Gloria. “Hay una acción clara, pero se pueden equivocar. Todos lo hacemos. No hay problema, pero la gente que vino de un lado y del otro vieron un buen partido de fútbol. Con errores y aciertos, una cancha que estaba bien, rápida. Lo único que lamentamos es la lesión de Lea. Llegaremos al hotel a descansar en Buenos Aires y pensar en el famoso martes”, apuntó.

Carlos Palacios sumó más minutos como titular en Boca, algo que puede repetir frente a Vasco tras el desgarro de Alan Velasco. (Marcelo Endelli/Getty Images).

También se refirió a la misión de Carlos Palacios en el segundo tiempo. “Con (Leonel) Flores cerrando y Charly buscamos pases entre líneas. Algunos momentos lo hemos hecho. Estoy orgulloso del grupo que tengo y hay que seguir. Lo más importante es lo próximo y eso es el martes. Hay que decir presente”, sentenció Arruabarrena.

Revisa el compacto del empate entre Boca Juniors vs Instituto

Así va Boca Juniors en la tabla del Clausura en la Liga Profesional de Argentina

Instituto de Córdoba llegó a 26 puntos al cabo de 12 partidos y lidera el Grupo A del Torneo Clausura en la Liga Profesional de Argentina, mientras que Boca Juniors lo escolta con 21 unidades.