Pronósticos Liverpool vs Manchester City: los Ciudadanos se juegan el puntaje perfecto en Anfield

Revisa los mejores pronósticos para el partido de Liverpool vs Manchester City por la Premier League. Análisis, cuotas y datos clave para apostar en este duelo.

El partido más atractivo de la Premier League este fin de semana es el de Liverpool contra Manchester City. Revisa los mejores pronósticos para este electrizante duelo.

Este choque, válido por la sexta jornada de la la liga inglesa, se disputará el domingo 11 de octubre en Anfield. Los Reds buscan recortar distancias con el líder, mientras que los Citizens quieren mantener su racha perfecta en un ambiente que se anticipa hostil.

Nuestros picks Pronósticos: Liverpool vs Manchester City Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico Total de goles: Más de 2.5 + Ambos equipos anotarán: Sí Esta combinación se cumplió en cuatro de los últimos siete partidos del Liverpool y en cuatro de sus siete duelos recientes ante el City en Anfield. Además, ambos destacan por su capacidad ofensiva. 1xbet 1.80 Pronóstico Resultado del partido: Liverpool Liverpool buscará aprovechar la localía en Anfield para recortar distancias en la tabla. Además, ganó dos de sus últimos cuatro enfrentamientos en casa ante el Manchester City, respaldando su candidatura. 1xbet 2.62 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido Liverpool vs Manchester City

El Manchester City llega con una racha de siete victorias consecutivas en todas las competiciones, anotando un promedio de 2.86 goles por partido.

llega con una racha de siete victorias consecutivas en todas las competiciones, anotando un promedio de 2.86 goles por partido. La apuesta ‘Ambos equipos anotan’ se ha cumplido en cinco de los últimos siete partidos de liga del Manchester City en Anfield .

. Erling Haaland ha marcado siete goles en siete partidos oficiales con el Manchester City esta temporada, promediando un gol cada 85 minutos.

ha marcado siete goles en siete partidos oficiales con el Manchester City esta temporada, promediando un gol cada 85 minutos. El empate 0-0 del Liverpool con el Fulham en su último partido de Premier League en Anfield fue solo la cuarta vez que no lograron anotar en casa desde el inicio de la campaña 2024/25.

Cuotas 1X2 Cuotas: Liverpool vs Manchester City Cuotas ofrecidas por 1xBet Liverpool 2.62 1xBet Empate 4.40 1xBet Manchester City 2.56 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Liverpool vs Manchester City

Liverpool y Manchester City se enfrentan por primera vez bajo la dirección de sus nuevos entrenadores, Andoni Iraola y Enzo Maresca, respectivamente. Los Reds llegan en buena forma tras ganar cuatro de sus últimos cinco partidos, pero aún buscan su primera victoria en casa en la Premier League esta temporada.

Por su parte, el City es el único equipo con un récord del 100% de victorias en la liga. Sin embargo, este será su primer partido tras el veredicto de culpabilidad por los cargos financieros, lo que podría generar una presión psicológica adicional en el siempre intimidante Anfield.

Nuestra apuesta segura: Más de 2.5 goles y ambos equipos anotan

Este mercado se ha cumplido en cuatro de los siete partidos del Liverpool esta temporada y en cuatro de los últimos siete enfrentamientos directos en Anfield. El City posee el segundo mejor ataque de la liga, pero su defensa concede en promedio un gol por partido.

El Liverpool, a su vez, ha marcado al menos dos goles en cinco de sus siete encuentros. Considerando la capacidad ofensiva de ambos, es difícil imaginar que alguno mantenga su portería a cero. Se espera un partido de alta intensidad y con múltiples ocasiones de gol.

Apuesta 1 | Total de goles: Más de 2.5 + Ambos equipos anotarán: Si – 1.80 en 1xbet

Apuesta de valor: Liverpool gana

Aunque el City es un rival formidable, el Liverpool tiene una gran oportunidad para reducir la brecha en la tabla. El factor local en Anfield, sumado a la presión externa que enfrenta el City por el veredicto financiero, podría jugar un papel crucial.

El técnico del Liverpool, Andoni Iraola, ya sabe lo que es cortar rachas positivas del City, habiéndolos derrotado en 2024. Además, los Reds han ganado dos de los últimos cuatro duelos directos en casa. Por el contexto y la atractiva cuota, la victoria local representa una apuesta de gran valor.

Apuesta 2 | Resultado del partido: Liverpool – 2.62 en 1xbet

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Alineaciones probables en Liverpool vs Manchester City

Liverpool: Alisson, Araújo, Gomez, van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Muñoz, Wirtz, Barcola, Isak.

Alisson, Araújo, Gomez, van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Muñoz, Wirtz, Barcola, Isak. Manchester City: Donnarumma, Nunes, Guéhi, Dias, Gvardiol, Fernández, Anderson, Ndiaye, Cherki, Semenyo, Haaland.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Liverpool vs Manchester City

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Liverpool vs Manchester City?

Las cuotas están muy ajustadas, pero el Manchester City parte con una ligera ventaja a pesar de los problemas extradeportivos. Se espera un partido muy reñido.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará el domingo 11 de octubre a las 12:30 horas (hora de Chile) en el estadio de Anfield. Podrá ser visto a través de canales deportivos de cable y plataformas de streaming autorizadas.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La apuesta de valor más interesante es la victoria del Liverpool, con una cuota de 2.62, considerando el factor de la localía y el contexto que rodea al Manchester City.

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