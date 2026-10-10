Pronósticos Deportes Concepción vs Unión La Calera: el Cementero necesita sumar con el envión de la Copa Chile

RedGol te acerca los mejores pronósticos para apostar en Deportes Concepción vs Unión La Calera, por la fecha 24 de la Liga de Primera 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Deportes Concepción vs Unión La Calera Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico Resultado del partido: Deportes Concepción Deportes Concepción ganó cinco de sus últimas siete localías ligueras. En contraste, Unión La Calera suma seis partidos sin triunfos fuera de casa y apenas ganó uno de sus últimos 13 encuentros. 1xBet 1.92 Pronóstico Total de goles de Deportes Concepción en la primera mitad: Más de 0.5 Deportes Concepción marcó en el primer tiempo en siete de sus últimos nueve partidos ligueros y cinco de sus siete localías recientes. Además, La Calera recibió goles antes del descanso en tres de sus últimas cuatro visitas. 1xBet 1.95 Pronóstico Anotará el primer gol: Deportes Concepción Deportes Concepción abrió el marcador en 12 partidos de la Liga de Primera. Por su parte, Unión La Calera comenzó perdiendo en 16 encuentros, la cifra más alta del torneo junto a Huachipato. 1xBet 1.72 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este domingo 11 de octubre, a las 17:30 horas, en el Estadio Ester Roa, Deportes Concepción y Unión La Calera se enfrentarán por la fecha 24 de la Liga de Primera.

El León de Collao viene de caer ante O’Higgins en los cuartos de final de la Copa Chile. En el torneo, marcha octavo con 31 puntos y mantiene la ilusión de luchar por un cupo a la próxima Copa Sudamericana. El Cementero, por su parte, dio el batacazo en la copa al eliminar a Universidad Católica, pero atraviesa una situación muy complicada en la liga: ocupa el último lugar con 17 puntos, a siete unidades de la zona de permanencia.

En la previa de este encuentro, nuestro especialista te presenta los tres mejores pronósticos de Deportes Concepción vs. Unión La Calera para que los tengas en cuenta a la hora de apostar.

Deportes Concepción tiene las estadísticas a su favor

Deportes Concepción suma cinco victorias, un empate y una derrota en sus últimas siete presentaciones como local en el Campeonato Nacional.

Unión La Calera, en cambio, ganó apenas uno de sus últimos 13 partidos en el torneo y acumula seis encuentros consecutivos sin triunfos como visitante. Además, perdió siete de sus 11 compromisos fuera de casa.

Resultado del partido: Deportes Concepción – 1.92 en 1xbet

Lilas y Cementeros, opuestos en los primeros tiempos

En siete de sus últimos nueve partidos de liga, los Lilas marcaron al menos un gol en la primera mitad. Además, anotaron durante los primeros 45 minutos en cinco de sus siete presentaciones más recientes como locales.

Por su parte, en tres de sus últimos cuatro encuentros como visitantes, el cuadro cementero recibió al menos un gol en el primer tiempo.

Total de goles de Deportes Concepción en la primera mitad: Más de 0.5 – 1.95 en 1xbet

El León de Collao suele dar el primer golpe: ya abrió el marcador en 12 partidos

El León de Collao está entre los seis equipos que más veces abrieron el marcador en la Liga de Primera, con un total de 12 ocasiones.

En cambio, Unión La Calera es, junto a Huachipato, el equipo que más veces comenzó perdiendo en el torneo: recibió el primer gol en 16 partidos.

Anotará el primer gol: Deportes Concepción – 1.72 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Deportes Concepción vs Unión La Calera Cuotas ofrecidas por 1xBet Deportes Concepción 1.92 1xBet Empate 3.20 1xBet Unión La Calera 3.77 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Si estás buscando dónde realizar tus jugadas, puedes consultar nuestra guía sobre las mejores casas de apuestas en Chile, comparar sus características y conocer las opciones disponibles para apostar en el fútbol nacional.

Historial de Deportes Concepción vs Unión La Calera: últimos partidos