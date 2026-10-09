Los Xeneizes vinieron desde atrás dos veces para rescatar un empate ante la Gloria. Tanto Carlos Palacios como Williams Alarcón jugaron los 90 minutos en un partido donde Leandro Paredes puso la nota de preocupación y urgencia para la semifinal copera.

Boca Juniors tuvo que luchar mucho para rescatar un empate en su visita a Instituto de Córdoba, donde tuvo a ambos chilenos durante todo el partido: Carlos Palacios y Willy Alarcón sumaron acción en el empate 2-2 que los pupilos de Rodolfo Arruabarrena firmaron. Aunque el gran dolor fue otro.

Los Xeneizes vinieron desde atrás en el marcador por partida doble: la Gloria abrió la cuenta después de una pelota detenida. Un rebote quedó a disposición de Fernando Alarcón, quien dispuso de la ocasión de gol solo ante el arquero colombiano Álvaro Montero.

Alarcón no titubeó y derrotó al espigado meta cafetalero con un remate imposible, prácticamente a quemarropa cuando el cronómetro marcaba 14 minutos. Pocos instantes después, llegó el empate del cuadro visitante. Fue del ecuatoriano Enner Valencia.

El atacante mundialista aprovechó una falta de comunicación entre el golero Marcos Ledesma y un compañero. Por ese choque con Alarcón, el meta perdió el dominio de la pelota y Valencia aprovechó para anotar en la boca del arco. Y confirmar que viene en una buena racha últimamente.

El choque de Marcos Ledesma con Fernando Alarcón que aprovechó Enner Valencia. (Hernan Cortez/Getty Images).

Pero nuevamente Instituto de Córdoba se puso en ventaja gracias a un balón aéreo. Esta vez, el pivoteo del ex O’Higgins Leonel Mosevich le quedó a Jonathan Galván, quien decretó el 2-1 transitorio en los 48 minutos del encuentro, cuando el segundo tiempo recién empezaba.

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Boca e Instituto firman un empate tras un vibrante segundo tiempo

Boca tuvo a los dos chilenos como titulares en el partido frente a Instituto de Córdoba: Carlos Palacios fue el enganche, mientras que Williams Alarcón se ubicó como mediocampista. El volante central recibió una amonestación en los 53 minutos del cotejo.

Alarcón vio la tarjeta amarilla por una infracción contra Matías Gallardo, uno de los hijos de Marcelo Gallardo. Dos minutos más tarde, todos pensaron que el exjugador de Huracán y Unión La Calera dejaría la cancha para permitir el ingreso de Leandro Paredes.

Pero no fue así: Paredes reemplazó a Milton Delgado, mientras que Miguel Merentiel sustituyó a Enner Valencia. Literalmente un minuto más tarde, la Bestia apareció para ponerle broche de oro a una buena acción colectiva Xeneize. Tras la asistencia de Lautaro Blanco, decretó el 2-2.

Así celebró Miguel Merentiel su gol contra la Gloria cordobesa. (Hernan Cortez/Getty Images).

Merentiel definió de primera y dejó totalmente fuera de foco al golero Ledesma. La mala noticia para los boquenses llegó en los 71 minutos, cuando Rodolfo Arruabarrena hizo un cambio por obligación: Paredes se retiró lesionado y en su lugar entró Santiago Ascacíbar.

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Sobre todo con el duelo ante Vasco da Gama de Brasil por la semifinal de la Copa Sudamericana prácticamente a la vuelta de la esquina. El 2-2 se mantuvo hasta el final y tanto Instituto de Córdoba como Boca mantuvieron sus posiciones en el Grupo A: la Gloria, que tuvo a Nicolás Guerra como suplente, es líder. Y el equipo Azul y Oro es el escolta.

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