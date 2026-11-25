Un periodista conocedor del cuadro Xeneize dio cuenta de una negociación muy avanzada para el fichaje de un centrocampista de 24 años. Y les marcó la salida al par de chilenos que forman parte del plantel.

Boca Juniors está a horas de un partido muy importante ante Independiente Rivadavia de Mendoza, pero ya parece haberse activado en el mercado de pases de tal modo que Carlos Palacios y Williams Alarcón corren riesgo. Al menos así lo informó ESPN.

Según el periodista Martín Arévalo, el cuadro Xeneize puso el pie en el acelerador para fichar a un volante central que ha sonado al menos en dos ocasiones anteriores. Se trata de un jugador de 24 años que milita en Talleres de Córdoba que hace poco anotó un golazo en La Bombonera.

“¿De qué depende de que se termine de cerrar la operación? Boca le puso el ojo hace un tiempo. Estuvo cerca en otras dos oportunidades cuando jugaba en Bélgica”, informó el citado comunicador. De hecho, Matías Galarza estuvo cerca de arribar a Casa Amarilla cuando militaba en el KRC Genk.

Matías Galarza después de anotarle un gran gol a Boca. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Pero finalmente llegó a la T cordobesa, aunque tuvo un coqueteo público con el cuadro Azul y Oro. Principalmente para explicar por qué no hubo celebración de ese tanto. “Mi familia es toda bostera. Se me vino mi viejo, que también era bostero y que ahora está apoyándome desde el cielo“, reconoció aquel 17 de octubre.

“No lo festejé por eso, se me mezclaron muchas emociones“, añadió Galarza tras este partido que terminó 3-2 a favor del cuadro boquense. Hasta ahí, los chilenos no tienen nada que ver. Pero Arévalo explicó lo necesario para cerrar la incorporación.

Y ahí apareció el par de exvolantes de Colo Colo. “Boca necesita sacar un jugador de la mitad de la cancha. Que venda o transfiera. El Vasco (Arruabarrena) no quiere acumular jugadores en la misma posición, después no les puede dar rodaje a todos”, apuntó el periodista.

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Palacios y Alarcón pueden salir de Boca Juniors en el próximo mercado de fichajes

Boca Juniors parece cerca de sumar a su plantel a Matías Galarza y eso podría terminar con los chilenos Carlos Palacios y/o Williams Alarcón fuera del club. “Son dos jugadores que han jugado poco”, repasó el periodista Martín Arévalo. Y les marcó la puerta de salida.

Carlos Palacios y Williams Alarcón celebran en La Bombonera. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“Seguramente en diciembre tendrán la posibilidad de salir. Boca tiene prácticamente todo acordado para que Matías Galarza sea refuerzo. El futbolista quiere jugar en Boca”, apuntó el citado reportero sobre esta negociación de los Xeneizes con la T cordobesa.

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Pero lo primero es terminar la temporada. El playoff del Torneo Clausura 2026 sigue su curso y el club presidido por Juan Román Riquelme debe jugar ante la Lepra mendocina. En caso de que pase la llave, Boca jugará ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.