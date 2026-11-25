CIES Football Observatory dio a conocer un registro donde el goleador de Colo Colo es el de mejor rendimiento en el continente.

Una de las discusiones que se está tomando todos los paneles deportivos del medio chileno tiene a Javier Correa como protagonista, a quien lo comparan con Fernando Zampedri.

El Toro, que lleva 29 goles, va a ser nuevamente el máximo artillero del fútbol chileno por séptima vez consecutiva, todo un récord. Sin embargo, sus anotaciones no ayudan a que Universidad Católica gane título (no obtiene un trofeo desde 2021).

En tanto, el Nine cerró su año en la Liga de Primera con 18 conquistas, ya que fue operado y no verá más acción en lo que resta de temporada con el campeón Colo Colo.

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Cies dice que Javier Correa es el 9 más letal de Sudamérica

El prestigioso Centro Internacional de Estudios del Deporte, CIES Football Observatory, publicó este miércoles un estudio donde analizan a los “delanteros finalizadores” más letales de Sudamérica, donde Javier Correa lidera el listado.

El artillero de Colo Colo con sus 19 goles en los 26 partidos que jugó en 2026 se posiciona como el más efectivo, con una puntuación de 90.8, según dio a conocer CIES.

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En el segundo puesto del listado se encuentra el atacante paraguayo Ronaldo Martínez (Vélez Sarsfield), con un promedio de 86.0. Mientras, en la tercera plaza está el también guaraní Lorenzo Melgarejo (Libertad) con 85.8.

Fernando Zampedri es el goleador de la Liga de Primera. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

En tanto, Fernando Zampedri, con sus 39 goles en 47 partidos en 2026 está en la cuarta ubicación del estudio, con un 84.9.

Javier Correa, según CIES, es el delantero finalizador más letal de Sudamérica en la temporada 2026, gracias a sus buenos números con Colo Colo en la Liga de Primera.

En síntesis

Javier Correa lidera el ranking sudamericano del CIES Football Observatory con 90.8 puntos.

lidera el ranking sudamericano del con puntos. El delantero de Colo Colo registró 19 goles en 26 partidos durante 2026 .

registró en durante . Fernando Zampedri ocupa el cuarto lugar con 84.9 puntos y 39 goles en 47 encuentros.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera