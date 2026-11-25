El Cacique inicia la planificación de la próxima temporada con reuniones claves para la conformación del plantel que dirigirá Fernando Ortiz.

Colo Colo ya comienza a tomar decisiones pensando en la temporada 2027, donde al equipo de Fernando Ortiz se le viene un calendario cargadísimo al tener que jugar la Supercopa, la Liga de Primera, la Copa de la Liga, la Copa Chile y la Copa Libertadores.

Por lo mismo, el armado del plantel será clave, tanto en calidad como en cantidad de jugadores. Y ahí, mantener la base que gritó campeón en este 2026 es crucial para que el estilo del Tano pueda seguir.

En ese sentido, son diez los jugadores de Colo Colo que terminan contrato ahora en diciembre, por lo que en Blanco y Negro deben comenzar desde ya las negociaciones para ver quien se queda y quien se va libre con el pase en su poder.

Las cinco prioridades de Colo Colo para el 2027

De acuerdo a información entregada por La Tercera, los jugadores que terminan contrato son Maximiliano Romero, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Arturo Vidal, Marcos Bolados, Lautaro Pastrán, Claudio Aquino, Matías Fernández, Fernando de Paul y Vozinha.

Sin embargo, de este grupo son cinco las prioridades que tiene la dirigencia alba. “Las extensiones de los contratos con los tres primeros y de ambos porteros son prioritarias”, detalló el citado medio.

Maximiliano Romero es una de las prioridades de Colo Colo para la temporada 2027. | Foto: Photosport.

Así las cosas, Romero, Alarcón, Madrid, De Paul y Vozinha son las principales prioridades del Cacique pensando en el 2027. ¿Y el resto? Pues con Bolados habrá que ver si acepta una nueva propuesta económica, mientras que con Pastrán se revisará si se paga el millón de dólares por su pase a Belgrano.

En tanto, ya está definido que tato Claudio Aquino como Matías Fernández no seguirán en el club. Para cerrar, lo de Arturo Vidal se anticipa como complejo, ya que se le ofrecerá mucho que los US$ 100 mil mensuales que percibe actualmente. Con eso dicho, está en su manos aceptar o no.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos regresarán al ruedo ante Deportes La Serena el sábado 28 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2026.

En síntesis