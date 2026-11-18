El central uruguayo fue claro en señalarle a la dirigencia de Blanco y Negro que deben reforzarse para el próximo año. "Se puede dar paso a paso lo que queremos", exclamó.

Con la obtención de la estrella 35 en su historia, dentro de Colo Colo ya comienzan a proyectar la próxima temporada, donde al menos por todo el primer semestre podrán contar con el defensor uruguayo Joaquín Sosa, que finaliza su contrato en junio del 2027.

Ya vislumbrando lo que se viene, donde sólo en ese tramo de tiempo jugarán Liga de Primera, Supercopa, Copa de la Liga y fase de grupos en Copa Libertadores, el central le dejó un potente recado al presidente Aníbal Mosa y la dirigencia de Blanco y Negro.

“Para el año que viene el plantel debe ser más extenso y competitivo, estará la Libertadores que es un campeonato intenso, largo, si se puede dar paso a paso lo que queremos”, manifestó Sosa quien de todas formas pide no salir del foco actual, que es cerrar el 2026 de la mejor manera.

“Tampoco es que te diga hay que traer a este (jugador), falta terminar un buen año, ganar el clásico, la otra copa que queda y ver qué es lo mejor para hacer las contrataciones”, añadió el central uruguayo en referencia al duelo con Católica y la Copa Chile.

¿Cómo fue la temporada de Joaquín Sosa en Colo Colo?

Durante su paso por el Cacique, que llegó como refuerzo para la última línea a comienzos del presente año, si bien debió lidiar con importantes problemas en el talón y tobillo izquierdo, fue clave para el buen desempeño del equipo de Fernando Ortiz.

Entre Liga de Primera, Copa de la Liga y Copa Chile, Joaquín Sosa disputó hasta el momento un total de 2.425 minutos en cancha durante 29 encuentros, de los cuales fue titular en todos. Anotó tres goles y recibió seis tarjetas amarillas.

Se espera que el uruguayo sea titular en la última línea de Colo Colo este domingo 22 de noviembre, cuando reciba en el Estadio Monumental a la Universidad Católica desde las 18:00 horas.

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